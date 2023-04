Jest termin rozprawy Trybunału Konstytucyjnego ws. ustawy o SN. Przyłębska napisała list do "buntowników"

Zobacz wideo Tomczyk: Nie sądzę, żeby prezydent Duda zawetował ustawę, która mogłaby odblokować pieniądze z KPO na koniec swojej kadencji

Informację o terminie rozprawy zamieszczono na stronie Trybunału Konstytucyjnego. Z wokandy dowiadujemy się, że TK ma rozstrzygnąć sprawę wniosku prezydenta Andrzeja Dudy na temat nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym w pełnym składzie pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej. Sprawozdawcą będzie sędzia Bartłomiej Sochański. Do przeprowadzenia rozprawy w pełnym składzie niezbędne jest zebranie się co najmniej 11 sędziów TK. Decyzja o terminie zapadła w czwartek w czasie narady w Trybunale. Onet ustalił, że zabrakło na niej pięciu sędziów "buntowników", którzy kwestionują legalność prezesury Julii Przyłębskiej. Po spotkaniu Przyłębska napisała do nieobecnych list, którego treść opublikowała na Twitterze Krystyna Pawłowicz: "Koledzy! Zapraszamy do pracy zgodnie z prośbą Pani Prezes" - napisała Pawłowicz.

Julia Przyłębska ostrzega sędziów "buntowników"

Przyłębska ostrzegła nieobecnych w czwartek sędziów, że "zobowiązuje [...] jako Prezes Trybunału Konstytucyjnego i przewodniczący składu orzekającego, do niezwłocznego podjęcia obowiązków sędziego TK, do czego zobowiązał się Pan Sędzia, składając ślubowanie wobec Prezydenta RP i godząc się na wybór przez Sejm RP" - czytamy. Dodała, że "rezygnacja z udziału w naradzie jest naruszeniem powinności sędziego, który nie może dowolnie decydować, w jakiej naradzie czy rozprawie chce uczestniczyć". - Nie uczestnicząc w pracach TK, uniemożliwia Pan innym sędziom działalność orzeczniczą. Nieuznawanie stanowiska większości sędziów TK jest również naruszeniem zasad funkcjonowania legalnego organu - stwierdziła Przyłębska.

Spór w Trybunale Konstytucyjnym. Duda kazał się "odkłócić" i "wziąć się do roboty"

W Trybunale Konstytucyjnym od miesięcy trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezeski TK, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie. Według części prawników, w tym byłych i obecnych sędziów TK, kadencja Przyłębskiej upłynęła po sześciu latach, czyli 20 grudnia 2022 r., i jednocześnie nie ma ona możliwości ponownego ubiegania się o tę funkcję. Przyłębska z kolei uważa, że jej kadencja upływa w grudniu 2024 r., wtedy gdy jej kadencja sędzi TK. Zgadza się z nią premier i część ekspertów. O spór w TK w lutym został zapytany prezydent Andrzej Duda. - Każdy konstytucyjny organ państwa, a takim jest Trybunał Konstytucyjny, ma swoją odpowiedzialność za sprawy państwowe i wymiar zadań. Skoro TK jest wewnętrznie pokłócony, to niech się odkłóci i weźmie się do roboty, zajmie się tym, co do niego należy - podsumował sprawę prezydent w rozmowie z TVN24.

Jest termin rozprawy Trybunału Konstytucyjnego ws. ustawy o SN

Prezydent Andrzej Duda skierował nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej w lutym. Nowelizacja ma - według PiS - wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Jednocześnie prezydent zaapelował wtedy do sędziów TK, by niezwłocznie zajęli się sprawą. We wniosku prezydent zwrócił się do TK o zbadanie zgodności z konstytucją m.in. szeregu zapisów o tzw. teście niezależności sędziego oraz o przekazaniu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do NSA. Duda zakwestionował też przepisy umożliwiające wnioskowanie o wznowienie prawomocnie zakończonych spraw dyscyplinarnych i immunitetowych, a także przewidzianą w tej nowelizacji vacatio legis określoną na 21 dni.

Zgodnie z nowelizacją sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. Stanowiska w sprawie nowelizacji ustawy o SN zajęli już premier i Sejm. Wnieśli w nich do TK o uznanie zaskarżonych przepisów za zgodne z konstytucją. Swojego stanowiska nie przedstawił jeszcze Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Z jego zapowiedzi wynika jednak, że skieruje do TK swoje stanowisko, które - jak mówił - będzie diametralnie odmienne od tego, które zaprezentował premier Mateusz Morawiecki.