"Willa plus" to afera ujawniona pod koniec stycznia przez dziennikarzy tvn24.pl, którzy opisali, jak pieniądze z funduszu ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka trafiały do organizacji powiązanych z politykami z Prawa i Sprawiedliwości - nawet mimo tego, że wiele z nich nie było uprawnionych lub nie spełniało kryteriów konkursu. Dotyczyło to 29 z 46 organizacji, które mimo negatywnej opinii komisji konkursowej, otrzymało dotacje. A te były wypłacane nawet w milionach złotych. Samo dofinansowanie przeznaczone było na zakup nowych siedzib, stąd też nazwa, którą media nadały programowi "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania".

Na wniosek opozycji sprawą "willi plus" zajęła się sejmowa komisja edukacji. Kolejne posiedzenie poświęcone tej sprawie zwołane zostało w czwartek. Na początku wniosek formalny wystosowała posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer, która zaapelowała o przerwę aż do momentu, gdy na sali pojawi się osoba z MEiN. Przewodnicząca komisji i posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka miała już zarządzić głosowanie, gdy do jej stołu podeszła przedstawicielka resortu Czarnka. - A, przepraszam. (...) Nie znałam tej pani - przekazała przewodnicząca cytowana przez WP.

Zobacz wideo Awantura w Sejmie. Czarnek usprawiedliwia rozdzielanie willi. Okrzyki z sali: Złodzieje! Złodzieje!

Następnie głos w sprawie "willi plus" zabrało trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych, które zajmują się prowadzeniem placówek edukacyjnych - konkretnie szkół i przedszkoli. Osoby te opowiadały o problemach, z którymi się spotykają, m.in. z wypowiadaniem umów na najem budynków przez lokalne władze. Zaproponowali też, by program był skierowany jedynie do jednostek, które prowadzą właśnie szkoła lub przedszkole. Zobowiązali się także do tego, że będą współpracowali z MEiN w sprawie zmian w programie.

Wówczas głos zabrała posłanka PiS Urszula Rusecka. - Obecni przedstawiciele organizacji pozarządowych poinformowali, że takiego programu brakowało, że jest bardzo pożyteczny - stwierdziła i zawnioskowała o zamknięcie obrad komisji. Sprzeciwiła się temu polityczka PO Krystyna Szumilas, która próbowała wytłumaczyć, że organizacje mają jeszcze szereg zastrzeżeń do programu. Posłance nie było jednak dane dokończyć swojej wypowiedzi.

Mirosława Stachowiak-Różecka przerwała wystąpienie koleżanki z opozycji i zarządziła głosowanie nad wnioskiem o przerwanie obrad. Za było 14 posłów, a przeciwnych było 11 polityków. Obrady więc zakończyły się po zaledwie 20 minutach.

Przypomnijmy, że przedstawiciele komisji sejmowych, ich zastępcy, a także szefowie podkomisji mogą korzystać z dodatków funkcyjnych w wysokości kolejno 20, 15 i 10 proc. uposażenia. W przypadku tej ostatniej grupy jest to kwota 1286,66 zł brutto miesięcznie. Jak dodaje "Fakt", który powołuje się na wyliczenia Radka Karbowskiego, aż 19 podkomisji od początku 2023 roku do końca marca nie spotkało się ani razu - mimo tego przewodniczący tych podkomisji co miesiąc otrzymali wspomnianą wyżej kwotę, co zostało nazwane przez dziennikarzy dodatkiem "3000 plus".