W środę posłowie zajmowali się wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec Przemysława Czarnka. Jednym z głównych zarzutów przeciwko ministrowi edukacji jest afera "Willa plus". Dziennikarka TVN24, która rozmawiała z politykiem na sejmowym korytarz, zapytała go o to, czy nie ma sobie nic do zarzucenia w związku z rozdzielaniem państwowych środków pomiędzy osoby związane z PiS. Czarnek stwierdził, że "nie ma takiego programu" jak "Willa plus". - To program wsparcia. Czy pani uważa, że na przykład bus za 550 tysięcy złotych dla dzieci niepełnosprawnych to jest rozdawnictwo? Dlaczego wy dzieci ani młodzieży nie lubicie? Ja tego nie wiem - powiedział.

REKLAMA

Zobacz wideo Hennig-Kloska: Konfederacja próbuje wprowadzić ustawowe małżeństwa nierozerwalne. To jest absurd!

Czarnek twierdzi, że na PiS głosuje "11 mln ludzi w każdych wyborach". To nieprawda

Reporterka zapytała więc o fundację Polska Wielki Projekt, która otrzymała ponad 5 mln złotych na zakup nieruchomości na warszawskim Mokotowie. - Fundacja Polska Wielki Projekt zakupiła nieruchomość na potrzeby domu, w którym będą szkoleni, edukowani młodzi ludzie przez kolejne pięć lat. To jest na konkretny projekt edukacyjny. Jaka to jest moja fundacja, niech mi pani powie - zaznaczył minister edukacji. Kiedy dziennikarka TVN24 przypomniała Czarnkowi, że w zarządzie tej fundacji zasiadają ludzie związani z PiS, ten odparł, że "w zarządach wielu organizacji są ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością". - Bo nie wiem, czy pani wie, ale mniej więcej koło 11 mln ludzi w każdych wyborach głosuje na Prawo i Sprawiedliwość - stwierdził.

Na tę ostatnią wypowiedź ministra edukacji zwróciło OKO.press i zarzuciło, że jest ona nieprawdziwa. Najwięcej Polaków zagłosowało bowiem na PiS w wyborach 2019 roku - było to 8 051 935, co stanowiło 43,59 proc. osób, które wzięły udział w wyborach. Portal podkreśla jednak, że w poprzednich wyborach parlamentarnych znacznie mniej wyborców poparło partię Jarosława Kaczyńskiego:

w 2015 roku - 5,712 mln;

2011 - 4,295 mln;

2007 - 5,283 mln;

2005 - 3, 185 mln;

2001 roku - 1, 237 mln.

Oznacza to, że nigdy na Prawo i Sprawiedliwość nie zagłosowało 11 mln osób, a tym bardziej nie "w każdych" wyborach, jak twierdził Przemysław Czarnek.

Morawiecki w "NYT". Mówi, skąd powinna trafić amunicja do Ukrainy

Afera "Willa plus" - o co chodzi?

Przypomnijmy, dziennikarze TVN24 dotarli do szczegółów dofinansowań przyznawanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Resort Przemysława Czarnka miał przeznaczyć 40 mln zł na remont lub zakup nieruchomości dla organizacji wspierających system oświaty i wychowania. Środki trafiły m.in. do organizacji związanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości czy Kościołem katolickim. Wśród beneficjentów programu znalazła się m.in. założona przez europosła PiS Zdzisława Krasnodębskiego fundacja Polska Wielki Projekt. Otrzymała ona środki na zakup willi na Mokotowie wycenionej na 5,5 mln zł. Dotacji nie dostała natomiast m.in. Fundacja Po Skrzydła, która zajmuje się profilaktyką zdrowia psychicznego. Organizacja ta wnioskowała o wiele mniej pieniędzy, niż otrzymała np. Polska Wielki Projekt - o 88 560 złotych. - Wniosek został oceniony pozytywnie, natomiast dofinansowania nie otrzymaliśmy, mimo że kwota na tle innych była dość drobna - powiedziała na antenie TVN24 przedstawicielka fundacji Żaneta Rachwaniec.

***

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: