Fundacja księdza znanego z "salcesonowego egzorcyzmu" bez zgody na budowę. Jest śledztwo prokuratury

Przed trzema laty Fundacji "Profeto" zarządzanej przez księdza egzorcystę Michała Olszewskiego przyznano z Funduszu Sprawiedliwości 43 mln zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone na budowę gmachu, w którym schronienie mają znaleźć osoby doświadczające przemocy. W budynku mają znajdować się również m.in. studia filmowe, nagraniowe oraz sala widowiskowa. Księża Sercanie prowadzą medialną działalność (mają m.in. własny kanał na YouTube).

Zastrzeżenia co do dotacji zgłaszała Najwyższa Izba Kontroli, wskazując m.in., że lwia część pieniędzy zostanie przeznaczona na budowę, a nie pomoc potrzebującym. Jak informuje tvn24.pl, władze warszawskiej dzielnicy Wilanów dwukrotnie odmówiły udzielenia zgody na postawienie budynku. Urzędnicy wskazywali m.in., że według planu zagospodarowania na działce nie może stanąć gmach z mieszkaniami tymczasowymi. Mają też zastrzeżenia co do kwestii związanych z przyłączeniem do kanalizacji miejskiej. Decyzje Wilanowa dwukrotnie uchylał wojewoda Konstanty Radziwiłł.

Fundacja "Profeto". Jest śledztwo prokuratury ws. decyzji dzielnicy

Kilka tygodni temu śledztwo wszczęła prokuratura, która bada, czy doszło do przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez urzędników. Urząd dzielnicy na razie nie komentuje sprawy.

O ks. Michale Olszewskim, prezesie fundacji, zrobiło się głośno w mediach przed kilkoma laty za sprawą historii o kobiecie, którą miały opętać "duchy wegetarianizmu". Duchowny, według relacji, miał wypędzać je za pomocą salcesonu. On sam twierdził, że doszło do przeinaczenia opowieści.

50 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości dla fundacji byłego egzorcysty

- Jedna z gazet napisała nawet, że przypadkowo spotkanej wegance wciskałem do gardła salceson. Opowiadałem to raczej z przymrużeniem oka. Salceson nigdy nie był narzędziem egzorcyzmowania. Po jednej z sesji uwolnieniowych kobieta zdradziła, że jest weganką, więc zażartowałem, że z tego ducha też ją możemy uwolnić, a ksiądz, który mi pomagał, przyniósł salceson - mówił w 2020 r. cytowany przez "Gazetę Wyborczą". Duchowny jest też rekolekcjonistą, publikuje nagrania w mediach społecznościowych.

Fundusz Sprawiedliwości zarządza resort sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Finansowane przez fundusz projekty spotykały się z licznymi zastrzeżeniami m.in. ze strony Najwyższej Izby Kontroli.

