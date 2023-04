Paweł Kukiz mówi, kiedy "usiądzie do rozmów z Kaczyńskim". Zakpił ze Zbigniewa Ziobry

Coraz więcej wskazuje na to, że Paweł Kukiz w wyborach parlamentarnych 2023 wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości. - Sam raczej nie bardzo mam szansę przekroczyć próg i nie wiem, czy miałbym siły tłuc się jeszcze o ten nowy ustrój - powiedział w środę (12 kwietnia) w trzecim programie Polskiego Radia, dodając, że kluczowa dla podjęcia decyzji jest ustawa o sędziach pokoju.

Paweł Kukiz na antenie Polskiego Radia przyznał, że jeśli "PiS zagłosuje za sędziami pokoju, to wówczas usiądzie z panem prezesem Kaczyńskim do rozmów". - Powiem: panie prezesie, czy jest pan w stanie wpisać do programu Zjednoczonej Prawicy zmianę ordynacji wyborczej na taką, która nadaje każdemu obywatelowi indywidualne bierne prawo wyborcze? Czy jest pan w stanie wpisać zniesienie immunitetu posła, senatora, sędziego, prokuratora? Czy możemy rozszerzyć działanie ustawy antykorupcyjnej na wszelkie szczeble samorządu? - wyliczał. - I jeżeli dojdziemy do zgody, to wtedy zdecyduję się na start, a jeżeli nie, to nie będę prawdopodobnie w ogóle startował - dodał.

Przypomnijmy, Paweł Kukiz, wchodząc do polityki, współpracował z Polskim Stronnictwem Ludowym. Ostatecznie umowę koalicyjną podpisał z Prawem i Sprawiedliwością. Wielokrotnie groził partii Kaczyńskiego, że przestanie z nią głosować, a nawet podawał konkretne daty, kiedy spełni ultimatum. Jednak w ostatniej rozmowie z "Super Expressem" chwalił współpracę z PiS-em i przyjęte wspólnie ustawy, m.in.: o referendach lokalnych, która jest teraz w Senacie, antykorupcyjną, o uprawie marihuany leczniczej i o sprzedaży bezpośredniej dla rolników.

Paweł Kukiz: Sądownictwo w Polsce jest "rozmemłane"

Były muzyk, a aktualnie przewodniczący koła poselskiego Kukiz'15 ocenił, że w Polsce sądownictwo jest "rozmemłane". - Gdybym w tej chwili złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, bo jakiś polityk mnie szkaluje i obraża, to czekałbym na rozstrzygnięcie minimum dwa-trzy lata. Gdyby byli sędziowie pokoju, to takie rozstrzygnięcie nastąpiłoby w przeciągu 2-3 tygodni - stwierdził. - Trzeba zmienić mnóstwo instytucji ustrojowych w Polsce i "oddolnić" państwo, żebyśmy zaczęli żyć normalnie - dodał Paweł Kukiz.

Lider Solidarnej Polski i minister sprawiedliwości 28 marca stwierdził, że projekt ustawy o sędziach pokoju jest niebywale kosztowny, a przede wszystkim destrukcyjny, o czym przypomniała prowadząca rozmowę Beata Michniewicz. - Zbigniew Ziobro mówił, że ten projekt poza nazwą to nie ma nic wspólnego z sędziami pokoju, że to jest karykatura sędziów pokoju - powiedziała dziennikarka. - Myślałem, że pani mówi o panu ministrze, że to jest karykatura - wtrącił Paweł Kukiz, dodając, że nie oczekuje głosów poparcia Solidarnej Polski.