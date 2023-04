Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej z Kamalą Harris powiedział, że Stany Zjednoczone i Polska to dwa bieguny cywilizacji zachodniej. Premier podkreślił, że obydwa kraje muszą współpracować w zakresie tego, co dzieje się w różnych rejonach świata. - Stoimy razem w obronie wolności narodu ukraińskiego. Atak Rosji na Ukrainę to początek zmian na świecie. Konsekwencje tej wojny są odczuwane po obu stronach oceanu: to inflacja oraz kryzys energetyczny - mówił Morawiecki.

Chwalił również relacje obu krajów. - Mówi się, że w polityce nie ma przyjaźni, są jedynie interesy, ale myślę, że między Stanami Zjednoczonymi a Polską jest coś więcej, niż tylko interesy - mówił. Jego zdaniem nie ma narodów, które bardziej od Polaków i Amerykanów kochają wolność.

Morawiecki mówił również o porażce starej Europy, która szukała porozumienia z Rosją. - Ale jest nowa Europa, która pamięta, czym był komunizm rosyjski, a Polska jest liderem tej nowej Europy, chce stać się fundamentem bezpieczeństwa europejskiego i jesteśmy na dobrej drodze w tym kierunku - oświadczył

Harris: Polska jest sojusznikiem, partnerem i przyjacielem

Z kolei wiceprezydentka Stanów Zjednoczonych Kamala Harris powiedziała podczas powitania polskiego szefa rządu, że rozmowy z polskim premierem obejmą kwestie amerykańskich inwestycji w Polsce, współpracy energetycznej, wojskowej i pomoc dla Ukrainy.

Harris podkreślała, że Polska jest "wartościowym sojusznikiem, partnerem i przyjacielem". - Mamy trwałą relację opartą na wspólnych priorytetach i wartościach demokratycznych - dodała.

- To już nasze czwarte merytoryczne spotkanie w ostatnim czasie. To wielka przyjemność gościć pana w Białym Domu i kontynuować rozpoczęte wcześniej rozmowy. Podczas mojej wizyty w Warszawie w zeszłym roku pokazaliśmy siłę naszego sojuszu wobec ataku Rosji na Ukrainę. Spotkałam się wówczas nie tylko z najważniejszymi osobami w Polsce, ale również z uchodźcami z Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce swój drugi dom dzięki w ogromnej gościnności Polaków - mówiła Kamala Harris.

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych potrwa do czwartku. W kolejnych dniach szef polskiego rząd spotka się z przedstawicielami amerykańskiego sektora zbrojeniowego. Ponadto Mateusz Morawiecki odbędzie rozmowy w think tanku Atlantic Council, weźmie też udział w wiosennym spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.

