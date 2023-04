Morawiecki wywołał burzę wpisem z 10 kwietnia. "Cynizm, kłamstwo, polityka na trumnach!" [KOMENTARZE]

[AKTUALIZACJA: Ze wpisu premiera na Facebooku usunięto zdjęcie z miejsca katastrofy smoleńskiej. Zamiast niego dodano czarno-białe zdjęcia portretowe wszystkich 96 osób, które zginęły. Wpis na Twitterze nie został zmieniony.]

"Dlaczego w swoim obrzydliwym politycznym cynizmie nie pomyślał pan o emocjach rodzin ofiar katastrofy! Trudno to nawet skomentować. Brak słów!" - napisał Michał Szczerba z PO. Posłanka Lewicy Monika Falej nazywała politykę Prawa i Sprawiedliwości "polityką na trumnach", a działacz Koalicji Obywatelskiej Dariusz Szczotkowski skomentował wpis następująco: "Premier wrzucający zdjęcie rozczłonkowanej ofiary katastrofy smoleńskiej to już wyższy poziom zezwierzęcenia. Kampania na grobach właśnie się rozpoczęła. Szacunek dla zmarłych? Dla nich liczą się tylko słupki. Chorzy ludzie...".

Jednoznaczne komentarze do wpisu Morawieckiego z 10 kwietnia. "Cynizm, kłamstwo, wstyd!"

Posłanka Lewicy Monika Falej wytknęła, że postawa PiS-u to "polityka na trumnach". "Ile jeszcze lat będziecie robić politykę na trumnach, nie oglądając się na emocje rodzin, których bliscy zginęli. Na pierwszym zdjęciu najprawdopodobniej widać zwłoki. To jest obrzydliwe i cyniczne. Nawet nie mam słów, jak taką znieczulicę nazwać. Dumni z siebie? Wstyd!" - podkreśliła Falej. Były szef MON-u Tomasz Siemoniak napisał z kolei, że "mija rok, od kiedy premier Morawiecki powiedział o 'raporcie' podkomisji smoleńskiej Macierewicza. "Stać go było po roku tylko na opublikowanie drastycznego zdjęcia z miejsca katastrofy. Nic szacunku dla ofiar ani ich rodzin. Oczywiście żadnego raportu. Morawiecki uosabia rządy oparte na brutalnym cynizmie i kłamstwie" - stwierdził polityk Platformy Obywatelskiej.

"Rok temu powiedział pan, że z całą pewnością to był zamach. I co teraz? Oficjalna zmiana stanowiska rządu?" - pyta Michał Przybylak z Nowoczesnej. "Katastrofa smoleńska jest jedną z największych porażek rządów PiS. Szkoda rodzin i bliskich tych, którzy zginęli, że muszą każdego roku przechodzić przez piekło w imię politycznych interesów. Mateusz Morawiecki powinien usunąć zdjęcie ze szczątkami ciał i honorowo przeprosić" - napisał z kolei Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej". Sam Morawiecki odniósł się do jednoznacznych i ostrych komentarzy pisząc, że "z szacunku dla dzisiejszej rocznicy - nie warto wdawać się w dyskusję. Historia oceni sprawiedliwie, jakie skandaliczne działania prowadzono, jak traktowano ciała i kto okazywał Ofiarom szacunek, a kto pogardę. Oba zdjęcia przedstawiają tragiczne wydarzenia w historii Polski. Oba są dokumentalnymi fotografiami" - stwierdził premier.