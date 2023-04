Incydent przed pomnikiem smoleńskim. Kilka osób zostało powalonych. "Babcia Kasia" wyniesiona z placu

Przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku zgromadziła się grupa kilku protestujących osób. Wśród nich była m.in. znana z licznych protestów "Babcia Kasia". Protestujący złożyli kontrowersyjny wieniec z hasłem obwiniającym Lecha Kaczyńskiego: "Pamięci 95. ofiar Lecha Kaczyńskiego, który - ignorując wszelkie procedury - nakazał pilotom lądować w Smoleńsku. Naród Polski, spoczywajcie w pokoju".

REKLAMA

Obecni na miejscu funkcjonariusze policji postanowili zabrać wieniec, co wywołało sprzeciw protestujących, którzy nie chcieli się usunąć sprzed pomnika - informuje Polsat News. "W wyniku zamieszania kilka osób zostało powalonych na ziemię, a co najmniej dwie zostały wyniesione przez funkcjonariuszy poza plac. Jedną z nich była 'Babcia Kasia"' - czytamy.

Aktywistka Katarzyna Augustynek znana jako Babcia Kasia od kilku lat regularnie bierze udział w protestach. W lutym ubiegłego roku została skazana na karę grzywny. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wydał wyrok w sprawie znieważenia przez kobietę trzech policjantów oraz naruszenia ich nietykalności cielesnej.

Zobacz wideo Czy Antoni Macierewicz jest osobą godną zaufania?

Politycy PiS złożyli kwiaty na placu Piłsudskiego

Kilka minut po interwencji policji prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak i Antoni Macierewicz złożyli kwiaty przed pomnikami Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Hołd ofiarom oddał także Andrzej Duda.

- To byli ludzie zasłużeni dla Polski, którzy wiele dla niej zrobili. Do dzisiaj pozostaje wielki żal, że nie mogli kontynuować swojego dzieła, nie mogli dla Polski dalej pracować, ale robimy co w swojej mocy, żeby prowadzić dalej te sprawy, mam nadzieję, tak, jak sobie oni wyobrażali - mówił w Krakowie po mszy świętej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.

Politycy w 13. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Duda: Pozostaje wielki żal

Główne tegoroczne uroczystości zostały przeniesione na 16 kwietnia. Rzecznik PiS Rafał Bochenek powiedział, że ma to związek ze Świętami Wielkanocnymi.

Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. Zmiana daty

Jak poinformował rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek oficjalne obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej zostaną w tym roku przesunięte. Zamiast 10 kwietnia, odbędą się one 16 kwietnia.

Sekretarz generalny partii rządzącej Krzysztof Sobolewski przekazał w rozmowie z dziennikarzami "SE", że zmiana daty dotyczy zarówno obchodów państwowych, jak i partyjnych. Za organizację tych pierwszych odpowiada również Ministerstwo Obrony Narodowej. - Wszystkie nasze aktywności przesuwamy na 16 kwietnia (niedziela - red.). Będzie tak jak rok temu - mówił Sobolewski.

Przez lata chronił Putina. Uciekł i ujawnia kulisy tajnego życia

Dodał także, jak będzie wyglądał plan wydarzeń tego dnia. - Będzie poranna msza święta, później Apel Pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Wieczorem kolejna msza, przemarsz i wystąpienie prezesa Kaczyńskiego - wyliczał.

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób, w tym para prezydencka - Lech i Maria Kaczyńscy. Delegacja zmierzała na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.