Politycy uczczą 13. rocznicę katastrofy smoleńskiej mimo zmiany daty obchodów. Duda: Do dzisiaj pozostaje wielki żal

W krypcie wawelskiej, gdzie znajdują się groby Lecha i Marii Kaczyńskich, odbyła się msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. W liturgii wziął udział prezydent Andrzej Duda i Marta Kaczyńska z rodziną.

REKLAMA

Po mszy prezydent złożył wieniec przed sarkofagiem Lecha i Marii Kaczyńskich. Następnie udzielił krótkiej wypowiedzi dla mediów. Przekazał, że pod Smoleńskiem zginęli ludzie "oddani Rzeczpospolitej, oddani sprawie polskiej, którzy pojechali, aby oddać hołd naszym oficerom pomordowanym przez Sowietów w Katyniu".

- To byli ludzie zasłużeni dla Polski, którzy wiele dla niej zrobili. Do dzisiaj pozostaje wielki żal, że nie mogli dalej kontynuować swojego dzieła, nie mogli dla Polski dalej pracować, ale robimy co w swojej mocy, żeby prowadzić dalej te sprawy, mam nadzieję, tak, jak sobie oni wyobrażali - dodał, cytowany przez TVN24.

Przed południem w Warszawie, w Świątyni Opatrzności Bożej, Andrzej Duda złoży wieniec przy grobach ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, ks. Józefa Jońca, ks. Zdzisława Króla, ks. Andrzeja Kwaśnika oraz przy tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej.

Prezydent odwiedzi też Cmentarz Wojskowy na Powązkach. O 12.15 zaplanowano złożenie wieńców przed pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej oraz na grobach ofiar katastrofy.

O 13.20 Andrzej Duda na Placu Piłsudskiego złoży wieńce przed pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku i pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a później przed tablicą poświęconą Lechowi Kaczyńskiemu w Pałacu Prezydenckim. Jak dowiedział się PAP, na miejscu pojawi się także Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i przedstawiciele opozycji.

Zobacz wideo Czy Antoni Macierewicz jest osobą godną zaufania?

Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. Zmiana daty

Jak poinformował rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek oficjalne obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej zostaną w tym roku przesunięte. Zamiast 10 kwietnia, odbędą się one 16 kwietnia.

Sekretarz generalny partii rządzącej Krzysztof Sobolewski przekazał w rozmowie z dziennikarzami "SE", że zmiana daty dotyczy zarówno obchodów państwowych, jak i partyjnych. Za organizację tych pierwszych odpowiada również Ministerstwo Obrony Narodowej. - Wszystkie nasze aktywności przesuwamy na 16 kwietnia (niedziela - red.). Będzie tak jak rok temu - mówił Sobolewski.

Dodał także, jak będzie wyglądał plan wydarzeń tego dnia. - Będzie poranna msza święta, później Apel Pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Wieczorem kolejna msza, przemarsz i wystąpienie prezesa Kaczyńskiego - wyliczał.

Wielkanoc pokrzyżowała PiS-owi obchody rocznicy smoleńskiej. Jest nowa data

W katastrofie samolotu rządowego Tu-154M lecącego na 70. rocznicę obchodów zbrodni katyńskiej zginęło 96 osób. W tym między innymi ówczesna para prezydencka - Lech i Maria Kaczyńscy.

Lista osób, które zginęły w katastrofie 10 kwietnia 2010 r.:

1. Lech Kaczyński - Prezydent RP,

2. Maria Kaczyńska - Małżonka Prezydenta RP,

3. Ryszard Kaczorowski - były Prezydent RP na uchodźstwie,

4. Joanna Agacka-Indecka - Przewodnicząca Naczelnej Rady Adwokackiej,

5. Ewa Bąkowska - wnuczka gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego,

6. Andrzej Błasik - Dowódca Sił Powietrznych RP,

7. Krystyna Bochenek - wicemarszałek Senatu RP,

8. Anna Maria Borowska - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

9. Bartosz Borowski - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

10. Tadeusz Buk - Dowódca Wojsk Lądowych RP,

11. Abp Miron Chodakowski - Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego,

12. Czesław Cywiński - Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK,

13. Leszek Deptuła - poseł na Sejm RP,

14. Zbigniew Dębski - Kawaler Orderu Virtuti Militari,

15. Grzegorz Dolniak - poseł na Sejm RP,

16. Katarzyna Doraczyńska - Kancelaria Prezydenta RP,

17. Edward Duchnowski - Sekretarz Generalny Związku Sybiraków,

18. Aleksander Fedorowicz - tłumacz prezydencki,

19. Janina Fetlińska - senator RP,

20. Jarosław Florczak - funkcjonariusz BOR,

21. Artur Francuz - funkcjonariusz BOR,

22. Franciszek Gągor - szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

23. Grażyna Gęsicka - poseł na Sejm RP,

24. Kazimierz Gilarski - Dowódca Garnizonu Warszawa,

25. Przemysław Gosiewski - poseł na Sejm RP,

26. Ks. Bronisław Gostomski - ks. prałat, kapłan diecezji płockiej,

proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie,

27. Mariusz Handzlik - Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,

28. Ks. Roman Indrzejczyk - kapelan Prezydenta RP,

29. Paweł Janeczek - funkcjonariusz BOR,

30. Dariusz Jankowski - Kancelaria Prezydenta RP,

31. Izabela Jaruga-Nowacka - poseł na Sejm RP,

32. O. Józef Joniec - Prezes Stowarzyszenia "Parafiada",

33. Sebastian Karpiniuk - poseł na Sejm RP,

34. Andrzej Karweta - Dowódca Marynarki Wojennej RP,

35. Mariusz Kazana - Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

36. Janusz Kochanowski - Rzecznik Praw Obywatelskich,

37. Stanisław Komornicki - Kanclerz Kapituły Orderu Virtuti Militari,

38. Stanisław Jerzy Komorowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

39. Paweł Krajewski - funkcjonariusz BOR,

40. Andrzej Kremer - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

41. Ks. Zdzisław Król - kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007,

42. Janusz Krupski - Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

43. Janusz Kurtyka - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej,

44. Ks. Andrzej Kwaśnik - kapelan Federacji Rodzin Katyńskich,

45. Bronisław Kwiatkowski - Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP,

46. Wojciech Lubiński - lekarz prezydenta RP,

47. Tadeusz Lutoborski - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

48. Barbara Mamińska - Kancelaria Prezydenta RP,

49. Zenona Mamontowicz-Łojek - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

50. Stefan Melak - Prezes Komitetu Katyńskiego,

51. Tomasz Merta - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

52. Dariusz Michałowski - funkcjonariusz BOR,

53. Stanisław Mikke - Wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

54. Aleksandra Natalli-Świat - poseł na Sejm RP,

55. Janina Natusiewicz-Mirer - osoba towarzysząca,

56. Piotr Nosek - funkcjonariusz BOR,

57. Piotr Nurowski - Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

58. Bronisława Orawiec-Loeffler - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

59. Ks. Jan Osiński - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego,

60. Ks. Adam Pilch - Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe,

61. Katarzyna Piskorska - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

62. Maciej Płażyński - poseł RP, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska",

63. Bp. Tadeusz Płoski - Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego,

64. Agnieszka Pogródka-Węcławek - funkcjonariusz BOR,

65. Włodzimierz Potasiński - Dowódca Wojsk Specjalnych RP,

66. Andrzej Przewoźnik - Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

67. Krzysztof Putra - wicemarszałek Sejmu RP,

68. Ks. Ryszard Rumianek - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

69. Arkadiusz Rybicki - poseł na Sejm RP,

70. Andrzej Sariusz-Skąpski - Prezes Federacji Rodzin Katyńskich,

71. Wojciech Seweryn - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

72. Sławomir Skrzypek - Prezes Narodowego Banku Polskiego,

73. Leszek Solski - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

74. Władysław Stasiak - szef Kancelarii Prezydenta RP,

75. Jacek Surówka - funkcjonariusz BOR,

76. Aleksander Szczygło - szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,

77. Jerzy Szmajdziński - wicemarszałek Sejmu RP,

78. Jolanta Szymanek-Deresz - poseł na Sejm RP,

79. Izabela Tomaszewska - Kancelaria Prezydenta RP,

80. Marek Uleryk - funkcjonariusz BOR,

81. Anna Walentynowicz - założycielka Wolnych Związków Zawodowych,

82. Teresa Walewska-Przyjałkowska - Fundacja "Golgota Wschodu",

83. Zbigniew Wassermann - poseł na Sejm RP,

84. Wiesław Woda - poseł na Sejm RP,

85. Edward Wojtas - poseł na Sejm RP,

86. Paweł Wypych - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,

87. Stanisław Zając - senator RP,

88. Janusz Zakrzeński - wybitny polski aktor,

89. Gabriela Zych - przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Lista członków załogi:

90. Arkadiusz Protasiuk - dowódca załogi,

91. Robert Grzywna - drugi pilot,

92. Andrzej Michalak - technik pokładowy,

93. Artur Ziętek - nawigator,

94. Natalia Januszko - stewardessa,

95. Barbara Maciejczyk - stewardessa,

96. Justyna Moniuszko - stewardessa