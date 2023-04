Rozwód tylko za zgodą biskupa? Tak Polacy oceniają pomysł Sławomira Mentzena [SONDAŻ]

Ocenę propozycji Sławomira Mentzena, który - jak deklarował w 2019 roku - chce wprowadzenia w Polsce nierozerwalnych małżeństw, zleciła Wirtualna Polska. Z badania przeprowadzonego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna wynika, że 62 proc. ankietowanych "zdecydowanie negatywnie" i "raczej negatywnie" ocenia pomysł zmiany prawa dotyczący zawierania małżeństw. Tylko 12 proc. zgodziło się, że to "zdecydowanie pozytywny" lub "raczej pozytywny" pomysł. Zdania na ten temat nie ma 26 proc. respondentów. Badanie zostało zrealizowane w dniach 31 marca - 3 kwietnia 2023 r. metodą CAWI na próbie 1047 osób w wieku 18+.

Na czym miałyby polegać nierozerwalne małżeństwa według Sławomira Mentzena? Przyszli małżonkowie mogliby złożyć na ręce kierownika USC przed zawarciem małżeństwa nieodwołalnego oświadczenia o uzależnieniu możliwości rozwodu od zgody biskupa diecezjalnego - zapisano w propozycji zawartej w 100 ustawach Mentzena. Oznaczałoby to, że do uzyskania rozwodu w sądzie niezbędna będzie zgoda biskupa diecezji, w jakiej zawarto małżeństwo. Sam Mentzen w wywiadzie dla Radia Zet zapewniał, że - wbrew nazwie i zapisom wyjaśniającym "nierozerwalność małżeństw" - jego propozycja jest "wolnościowa i zwiększa możliwości wyboru".

W ostatnim tygodniu marca pisaliśmy o sondażu Ipsos dla OKO.press i TOK FM. Z badania wynika, że na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 34 proc. badanych, na Koalicję Obywatelską - 27 proc., a na Konfederację - 11 proc. To oznacza, że PiS i Konfederacja uzyskałyby przy takim poparciu większość w Sejmie i mogłyby stworzyć wspólny rząd. To tylko dwa z wielu badań opinii publicznej, które wskazują na znaczny wzrost poparcia dla partii Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. Z badania wynika, że jeśli chodzi o preferencje partyjne w zależności od płci, to na Konfederację głos oddałoby 17 proc. mężczyzn i 5 proc. kobiet., 38 proc. mężczyzn i 44 proc. kobiet oddałoby głos na inne partie opozycyjne niż Konfederacja, na PiS - 31 proc. mężczyzn i 34 proc. kobiet.

Ze szczegółowej analizy wynika, że najwięcej wyborców Konfederacja ma wśród ludzi młodych. Najmłodsza grupa (18-39 lat) daje ugrupowaniu 27 proc. poparcia. Partia przegrałaby tylko z sumowaną opozycją demokratyczną (KO, PL 2050, Lewica, PSL), która w tej grupie mogłaby liczyć na 38 proc., PiS na 13 proc., a "inna partia" na 15 proc. Partię Mentzena popiera 23 proc. wśród zarabiających miesięcznie co najmniej 7 tys. zł netto. Głos na opozycję oddałoby natomiast 46 proc. badanych, którzy zarabiają co najmniej 5 tys. zł miesięcznie netto. Prawo i Sprawiedliwość ma najwyższe poparcie w grupie wyborców, którzy zarabiają mniej (od 1 do 2 tys. zł) - 55 proc. Wśród osób z wynagrodzenie powyżej 7 tys. zł to 18 proc. Wykształcenie wyborców nie wpływa znacząco na wynik Konfederacji. Sondaż Ipsos dla OKO.press i TOK FM zrealizowano metodą CATI (telefonicznie) 20-23 marca 2023 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dorosłych Polek i Polaków, N=1000.