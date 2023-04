Rosja powoli zaczyna zdobywać Bachmut. Kluczowa droga dostaw zaopatrzenia Ukrainy jest zagrożona

Według informacji przekazanych przez brytyjskie Ministerstwo Obrony wynika, że Rosjanie zaczynają zdobywać coraz większy teren Bachmutu. "W ostatnich dniach siły rosyjskie odzyskały nieco rozpędu w walce o Bachmut. Od końca marca 2023 r. w dużej mierze Rosjanie nie robili postępu w walce" napisano na Twitterze. W kolejnym komunikacie ministerstwo informuje, że "Rosja zdobywa kolejne tereny i bardzo prawdopodobne jest, że wdarła się do centrum miasta oraz zajęła zachodni brzeg rzeki Bachmutki. Kluczowa dla Ukrainy trasa dostaw 0506 na zachód od miasta jest prawdopodobnie poważnie zagrożona".

REKLAMA

Brytyjski wywiad donosi, że do walk po stronie Federacji Rosyjskiej mogły dołączyć siły powietrzne. "Rosyjskie siły regularne, w tym prawdopodobnie wojska powietrznodesantowe, wzmocniły ten obszar, a Rosja ponownie skuteczniej wykorzystuje artylerię w tym sektorze".

Rosja tworzy jednostki specjalne "Sztorm Z?. Jak wpłyną na losy wojny?

Agencja Reutera poprosiła o komentarz do brytyjskich doniesień, rzecznika ukraińskiego dowództwa wojskowego. Serhij Czerewaty powiedział, że sytuacja w Bachmucie jest "trudna". Przyznał także, że "Rosja koncentruje wszystkie siły, aby zdobyć miasto, ale nie odnosi strategicznego sukcesu, a ponosi poważne straty". Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będąc w Polsce, przyznał, że jeśli wystąpi ryzyko okrążenia ukraińskich wojsk przez wroga, to nakaże wycofać żołnierzy z tamtego terenu.

Wołodymyr Zełenski: Ukraińskie i polskie serca biją za wzajemną wolność

- Dla mnie najważniejszą kwestią jest nasza armia. A jeśli sytuacja dodatkowo się zaostrzy i pojawi się ryzyko, że możemy stracić żołnierzy z powodu okrążenia, generał na miejscu podejmie odpowiednie decyzje - mówił Zełenski podczas wizyty w Warszawie.

Bachmut jest bardzo ważnym miejscem do zdobycia dla Rosjan i obrony dla Ukraińców. To ostatnie tereny we wschodnim obwodzie donieckim, które nie zostały przejęte przez okupanta. 30 września 2022 roku Putin ogłosił aneksję czterech obwodów ukraińskich, w tym donieckiego, ługańskiego, chersońskiego oraz zaporoskiego.