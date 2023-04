Kaczyński wściekł się i zażądał trzęsienia ziemi w PKO BP. Wiemy, kto przejmie giganta

Zobacz wideo Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński: Sprawa ukraińskiego zboża zostanie załatwiona

Gazeta.pl ujawnia powody kadrowej rewolucji w PKO BP.

- Jarosław Kaczyński bardzo się wkurzył na to, że zarząd PKO BP nie realizował poleceń z rządu - słyszymy w obozie władzy od polityka bliskiego Nowogrodzkiej. Polityka banku - wbrew rządowi - miała polegać na ociąganiu się i proponowaniu zbyt niskich oprocentowań dla depozytów. Brak takiej ofensywnej polityki ściągania pieniędzy z rynku daje z kolei pole do wzrostu inflacji i stąd ta złość w centrali PiS i samego prezesa.

Na Nowogrodzkiej rozważana jest nawet "opcja zero" w PKO BP, która doprowadziłaby do wymiecenia nawet większości zarządu, ale ostateczny kształt rewolucji w nim nie jest jeszcze wypracowany. Wcześniej fotel szefa rady nadzorczej stracił Maciej Łopiński. Nowy zarząd ma już się trzymać polityki PiS, a na początek - jak ujmują to nasi rozmówcy - "posprzątać bałagan" w banku.

Szwed jest jednoznacznie kojarzony z premierem Mateuszem Morawieckim, zatem szef rządu odbija z rąk wicepremiera Jacka Sasina wpływy w PKO BP. Bank ten był polem walki obu tych obozów - Morawieckiego i Sasina - o wpływy.

Ustępujący prezes PKO BP Paweł Gruza był związany z obozem Sasina. Gruza od ośmiu miesięcy pełnił obowiązki prezesa PKO BP, a nie dostałby zgody na objęcie stanowiska ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

Dariusz Szwed zasiada obecnie w zarządzie Banku Gospodarstwa Krajowego jako wiceprezes. W jego biogramie na stronie BGK czytamy, że ma ponad 20 lat doświadczenia w sektorze finansowym. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa Alior Banku, a jednocześnie był prezesem Alior TFI. Od roku 1995 był związany z Santander Bank Polska.

Szwed jest absolwentem Wydziału Bankowości i Finansów Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz zarządzania na Politechnice Częstochowskiej.

Kadrowe trzęsienie ziemi u państwowego giganta będzie już piątym w ciągu dwóch lat. Na jego czele stali już Zbigniew Jagiełło, Jan Emeryk Rościszewski i Iwona Duda.

Wcześniej spekulowano w mediach, że nowym prezesem może zostać Robert Pietryszyn, który zaledwie kilka dni temu został szefem rady nadzorczej PKO BP. Pietryszyn kojarzony jest z byłym rzecznikiem PiS Adamem Hofmanem. Innym nazwiskiem, które pojawiało się w przeciekach, jest Jerzy Kwieciński, który obecnie pełni funkcję wiceprezesa innego państwowego banku - Pekao SA.

Jednak to Dariusz Szwed ma zostać wybrany na prezesa na najbliższym walnym posiedzeniu akcjonariuszy.

AKTUALIZACJA: Kilka godzin po publikacji tego tekstu bank PKO BP poinformował, że Paweł Gruza zrezygnował z funkcji prezesa zarządu. "Paweł Gruza z dniem 12 kwietnia zrezygnował z kierowania pracami zarządu PKO BP oraz ubiegania się o pełnienie funkcji prezesa zarządu. Złożona rezygnacja, zgodnie z informacją zawartą w jej treści, nie oznacza rezygnacji Pawła Gruzy z uczestnictwa w składzie zarządu banku ani z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu banku" - wskazano w komunikacie. Więcej informacji w materiale: Paweł Gruza zrezygnował z funkcji prezesa PKO BP.