Witek oburzona tekstem Radia Zet o jej chorym mężu. Dziennikarze odpowiadają: Nie zgadzamy się

Krótkie oświadczenie autorów artykułu "Mąż E. Witek 2 lata na OIOM-ie" pojawiło się na stronie Radia Zet po godzinie 15. "Nie zgadzamy się z zarzutami przedstawionymi przez panią Marszałek Elżbietę Witek w jej oświadczeniu. Nasz artykuł został przygotowany z zachowaniem dziennikarskiej staranności. Uważamy również, że dyskusja powinna się obecnie skupić nad istotą opisanego przez nas problemu" - napisali Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca.

W czwartek dziennikarze opisali, że na początku marca tego roku do Prokuratury Rejonowej w Legnicy wpłynęło zawiadomienie dotyczące śmierci pacjentki Jaworskiego Centrum Medycznego. "Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień i wykorzystania zależności służbowej i osobowej przez szpital w Legnicy" - czytamy w artykule. Córka zmarłej kobiety twierdzi, że na oddziale intensywnej terapii medycznej [IOIM - przyp. red.] w Legnicy od ponad roku przebywa Stanisław Witek, mąż marszałkini Sejmu. W zawiadomieniu rodzina zmarłej twierdzi, że mąż Witek od wielu miesięcy przebywa na oddziale, a powinien być objęty leczeniem paliatywnym.

Policja zatrzymała karetkę. Ratownik złożył skargę do komendanta

Elżbieta Witek: Wystąpię w tej sprawie na drogę prawną

"Jestem wstrząśnięta dzisiejszym artykułem opublikowanym na stronie Radia ZET, który w bezprecedensowy i poniżający sposób opisał sytuację mojego męża przebywającego w szpitalu, w bardzo ciężkim stanie" - napisała Elżbieta Witek w swoim oświadczeniu po publikacji. Jak przekazała, w tym tygodniu przez godzinę rozmawiała z dziennikarzami rozgłośni, tłumacząc "złożoność sytuacji, jej szczegóły i to, jak trudne jest to dla jej rodziny". "Niestety Radio ZET pominęło ten fakt i napisało, że nie otrzymało ode mnie informacji" - napisała marszałkini. Podkreśliła, że szpital, w którym leży jej mąż, jest jego rejonową placówką, a lekarze od dwóch lat "starają się o uratowanie jego życia". "Nigdy nie zabiegałam o żadne specjalne traktowanie męża, ani o przeniesienie go ze szpitala rejonowego, ani o inne ekstraordynaryjne środki przysługujące mnie oraz mojej rodzinie z mocy ustawy w związku z pełnionym urzędem" - podkreśliła. Jak dodała, zamierza w sprawie tekstu "wystąpić na drogę prawną".