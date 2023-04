Wołodymyr Zełenski z Orderem Orła Białego. "Jesteś człowiekiem absolutnie wyjątkowym"

- Jesteś Wołodymyrze człowiekiem absolutnie wyjątkowym. Spełniłeś misję wyjątkową, której nie dało się przewidzieć - mówił prezydent Polski odnosząc się do wojny w Ukrainie. - Trudno ukryć łzy wzruszenia obserwując twoją służbę wobec ojczyzny. Nie porzuciłeś ani Ukrainy, ani swoich rodaków, obrońców ojczyzny w najtrudniejszej sytuacji, w jakiej się znaleźliście w swojej historii. Wobec agresji, która miała zniszczyć wasze państwo i zniszczyć wasz naród. Jesteś wzorem przywódcy państwa i narodu - powiedział w środę 5 kwietnia prezydent Andrzej Duda po tym, jak wręczył order Orła Białego prezydentowi Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski odznaczony Orderem Orła Białego. "Jesteś człowiekiem absolutnie wyjątkowym"

Wołodymyr Zełenski został tym samym odznaczony najstarszym i najcenniejszym polskim odznaczeniem. - Order wręczany jest wyjątkowym osobom, które swoim życiem dokonały wyjątkowych zasług wobec Rzeczypospolitej, w szerokim tego słowa znaczeniu. Także w znaczeniu jej sąsiedztwa i wszystkiego, co ją otacza - dodał Andrzej Duda.

Polski prezydent dodał, że rosyjska agresja mogła też mieć na celu zniszczenie przyszłości Europy, w tym Polski. - Nikt z nas rok temu, w lutym nie wiedział, jaki będzie los Ukrainy. Jaki będzie twój los. Nie mamy żadnych wątpliwości, że twoja postawa wraz z bohaterstwem ukraińskich żołnierzy uratowała Ukrainę. Twoja postawa w dużej części ratuje Europę przed zalewem rosyjskiego imperializmu. Nie mam żadnych wątpliwości, że jesteś nie tylko wzorem przywódcy państwa i narodu. Ale także i człowieka, który stoi na straży praw człowieka, praw obywatelskich, praw do samostanowienia, niepodległości. Z punktu widzenia tego odznaczenia z całą pewnością jesteś jedną z najznamienitszych osób, która to odznaczenie otrzymała - powiedział Andrzej Dyda.

"Nigdy w historii nie było tak ciepłych stosunków między Polską i Ukrainą"

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że jest to odznaczenie dla wszystkich mieszkańców jego kraju. Wołodymyr Zełenski nazwał Andrzeja Dudę i obywateli Polski największymi przyjaciółmi Ukrainy. Podziękował też za pomoc Ukraińcom, która została okazana od pierwszych dni wojny.

- Pragnę bardzo podziękować za ten zaszczyt przybycia do Państwa. Pragnę podziękować wszystkim Polakom za tę drogę, którą razem przeszliśmy. Bardzo, bardzo cenimy wasze wsparcie. Nigdy w historii nie było tak ciepłych stosunków między Polską i Ukrainą. Na tym fundamencie budujemy relacje dwóch przyjacielskich narodów - mówił Zełenski.

- Mówię też w imieniu milionów Ukraińców, którzy znaleźli w Polsce dom. Dziękuję za ich ciepłe przyjęcie. Odczuwamy to wsparcie przez cały czas, ale zwłaszcza w pierwszych tygodniach i miesiącach wojny, gdy otworzyliście swoje domy dla uchodźców. Chcemy, by nie było między nami granic ekonomicznych, politycznych i historycznych. Zrobimy wszystko w naszej mocy, by tak było. Ale najpierw musimy zwyciężyć. Musimy jeszcze trochę przejść, ramię w ramię, ale na pewno zwyciężymy. Pragnę gorąco podziękować za nagrodę, która odbieram jako nagrodę dla całego narodu Ukrainy, która broni siebie, Polski i całej Europy. Chwała Ukrainie! - dodał na koniec prezydent Ukrainy.