Paweł Kukiz bliski startu z list PiS. "To pokazuje poziom determinacji" partii Kaczyńskiego

Paweł Kukiz rozpoczynał współpracę m.in. z Polskim Stronnictwem Ludowym, jednak to z Prawem i Sprawiedliwością podpisał umowę koalicyjną, która przetrwała próbę czasu. Chociaż lider Kukiz'15 jeszcze niedawno mówił o zawieszeniu porozumienia z partią Jarosława Kaczyńskiego, to w ostatniej rozmowie z "Super Expressem" polityk nie może nachwalić się "owocami tego związku", czyli ustawami przyjętymi w ramach współpracy. - Ustawa o referendach lokalnych, która jest teraz w Senacie, ustawa antykorupcyjna, o uprawie marihuany leczniczej, o sprzedaży bezpośredniej dla rolników - wyliczył Kukiz.

Paweł Kukiz rejestruje nową partię. K'15 zostało zdelegalizowane

Wybory parlamentarne 2023. Paweł Kukiz ma wystartować z listy PiS?

Paweł Kukiz przyznaje, że wciąż na rozstrzygnięcie czeka kwestia związana z sędziami pokoju, jednak dziennikarzom "SE" zdradził, że "już nic nie stoi na przeszkodzie do jego startu z list PiS". - Nawet jeżeli się nie uda tego uchwalić, ale PiS w komisji zrobi wszystko, żeby doprowadzić do głosowania, to nie zamknie nam to drogi do rozmowy o wspólnym starcie - uważa poseł.

Muzyk podkreśla, że współpraca z ugrupowaniem rządzącym przebiega "modelowo". - Do tej pory współpracowało nam się bardzo dobrze, a teraz zrobili jeszcze kilka kroków do przodu - podsumował Paweł Kukiz. Nieoficjalny rozmówca ze ścisłego kierownictwa PiS dodaje, że po wyborach Paweł Kukiz mógłby formalnie podpisać umowę koalicyjną i na stałe dołączyć do Zjednoczonej Prawicy.

Kukiz stawia warunek ws. wotum nieufności wobec Ziobry

Socjolog prof. Andrzej Rychard uważa, że decyzja Kukiza nie jest niczym zaskakującym. - Paweł Kukiz to już nie jest symbol sukcesu i wschodzącej gwiazdy, to pokazuje poziom determinacji PiS, liczy się dla nich każdy głos - uważa ekspert.