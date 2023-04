Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński w Porannej rozmowie Gazeta.pl: Sprawa zboża ukraińskiego zostanie załatwiona

Wiceszef resortu spraw zagranicznych Paweł Jabłoński mówił w Gazeta.pl o wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Ukraiński przywódca spotka się w jej trakcie m.in. z Andrzejem Dudą. Najpierw odbędą się rozmowy w cztery oczy, a następnie prezydenci wystąpią na Zamku Królewskim. Jacek Gądek zapytał swojego gościa także o to, czy w czasie rozmów ze stroną ukraińską zostanie poruszony temat zboża.

Z całą pewnością ta sprawa zostanie załatwiona. Będą o tym rozmowy, bo będziemy się zwracali o to, żeby Ukraina po swojej stronie granicy również podjęła pewne dodatkowe środki, żeby ci, którzy to zboże kupują, rzeczywiście je wyeksportowali, chodzi m.in. o zabezpieczenia fizyczne, pewne dodatkowe kontrole, także kontrahentów

- podkreślił Paweł Jabłoński.

Gość Jacka Gądka dodał, że "jeśli ktoś deklarował, że kupuje zboże na eksport, a zamierzał je wprowadzić na polski rynek, to działał w sposób nieuczciwy i temu też będziemy się przyglądali". Przypomnijmy, rolnicy od wielu miesięcy sprzeciwiają się bowiem masowemu importowi ukraińskiego zboża do Polski. Uważają, że choć Ukraińcom należy się wsparcie, nie można przez to zapominać o problemach, z jakimi mierzą się lokalni wytwórcy.

Jabłoński przypomniał, że od podpisania porozumienia między rolnikami i resortem rolnictwa minął tydzień i uzgodnione procedury są już wdrażane. - Zgadzam się, że można było zrobić trochę więcej i trochę wcześniej. Niezależnie od tego, my reagujemy i problem zostanie rozwiązany - zaznaczył wiceszef MSZ.

Jacek Gądek zapytał także o ewentualną dymisję ministra resortu rolnictwa Henryka Kowalczyka. - Co do tego, kto będzie ponosił konsekwencje, to myślę, że odpowiednia decyzje będą podejmowane. Ja się wolę na ten temat nie wypowiadać - dodał Jabłoński.

O tym, że szef resortu rolnictwa jeszcze w środę pożegna się ze stanowiskiem, poinformowały dotychczas nieoficjalnie Interia i Radio ZET.

Nieoficjalnie: Henryk Kowalczyk do dymisji jeszcze w środę

Prezydent Ukrainy w Warszawie. Wołodymyr Zełenski wygłosi przemówienie na Zamku Królewskim

Prezydent Ukrainy spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, by porozmawiać na temat kwestii bezpieczeństwa, gospodarczych, politycznych i historycznych. Po rozmowach prezydentów zaplanowano wspólną konferencję prasową.

Następnie Wołodymyr Zełenski pojedzie do kancelarii premiera, gdzie odbędą się polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Prezydentowi w wizycie towarzyszy kilku jego ministrów. W siedzibie szefa rządu przedstawiciele Polski i Ukrainy podpiszą również porozumienie o formalnym uwzględnieniu polskich przedsiębiorców przy odbudowie Ukrainy. Ma powstać cały mechanizm współpracy.

Ostatni punkt wizyty rozpocznie się o godz. 18:00. To przemówienie prezydentów Polski i Ukrainy na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.

Dr Łukasz Adamski: Wizyta Zełenskiego będzie bardzo symboliczna. Może nas zaskoczyć

