Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Paweł Jabłoński będzie mówił o wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Ukraiński przywódca spotka się z Andrzejem Dudą. Najpierw odbędą się rozmowy w cztery oczy, a następnie prezydenci wystąpią na Zamku Królewskim. - Spodziewamy się, że te wystąpienia będą miały charakter symboliczny, ale także historyczny - przekazał we wtorek wieczorem Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. - To, że prezydent Zełenski na pierwszą oficjalną wizytę wybiera Polskę powinno być odczytane jako sygnał pewnego rodzaju zaufania i podziękowania. Z całą pewnością usłyszymy jutro słowa podziękowania nie tylko dla polskiego rządu, polskich władz za decyzje w ostatnich miesiącach, ale także dla Polaków, którzy tak ochoczo ruszyli z pomocą ukraińskim sąsiadom - dodał.

Gość Porannej Rozmowie Gazeta.pl zostanie zapytany też o ukraińskie zboże. Przypomnijmy, rolnicy od wielu miesięcy sprzeciwiają się bowiem masowemu importowi ukraińskiego zboża do Polski. Uważają, że choć Ukraińcom należy się wsparcie, nie można przez to zapominać o problemach, z jakimi mierzymy się w kraju.

Finlandia weszła do NATO

Jacek Gądek porozmawia z Pawłem Jabłońskim o wejściu Finlandii do NATO. Stało się to niecały rok od złożenia wniosku o przyjęcie do Sojuszu, co było najszybszym procesem w historii. - Putin chciał zatrzasnąć drzwi Sojuszu. Dziś pokazujemy, że zawiódł, że agresja i zastraszanie nie działa. (...) Od dzisiaj Finlandia będzie objęta zdecydowanymi, pełnymi gwarancjami NATO, czyli artykuł 5, który mówi, że atak na jednego członka jest atakiem na nas wszystkich. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - mówił podczas uroczystości szef NATO Jens Stoltenberg.