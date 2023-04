Aleksander Kwaśniewski na czele NATO? Janusz Zemke: Byłby świetnym kandydatem

Gość Karoliny Hytrek-Prosieckiej wytłumaczył, że Polak nie stanie na czele Sojuszu Północnoatlantyckiego, ponieważ w tej sprawie rząd powinien prowadzić bardzo aktywną politykę, mając dobrego kandydata, a nic takiego się nie dzieje. - Były prezydent Aleksander Kwaśniewski byłby świetnym kandydatem, ale nie jesteśmy naiwni. Polski rząd nie ruszy palcem, żeby postać typu Aleksander Kwaśniewski, została sekretarzem generalnym NATO. (Rząd - red.) Przeszkadzać nie będzie, ale bez wątpienia żadnej aktywnej polityki nie podejmie. I tu nie liczyłbym na sukces - ocenił Janusz Zemke w Porannej Rozmowie Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Zemke: My nie mamy szansy, żeby Polak stanął na czele NATO

Janusz Zemke rozwiewa nadzieje: Nie mamy szansy na to, żeby Polak stanął na czele NATO

Karolina Hytrek-Prosiecka zapytała, czy były prezydent realnie miałby szanse, by przewodniczyć NATO. - Po pierwsze - polski rząd musiałby się zaangażować w sprawę. Po drugie - rząd musiałby stworzyć szerszą koalicję 10-12 państw natowskich, np. od Rumunii przez Bułgarię, a na Litwie, Estonii, Łotwie kończąc - wymieniał Zemke. - Gdyby te państwa zgodnie wysunęły mocnego kandydata, to wtedy on mógłby mieć duże szanse. Pamiętajmy, że sekretarzem generalnym nie musi być osoba z tzw. starych natowskich państw. Jest pora, żeby tę najważniejszą polityczną funkcję, bo na czele komitetu wojskowego zawsze stoi Amerykanin, objął ktoś z tej części Europy - stwierdził gość Porannej Rozmowy Gazeta.pl.

Stoltenberg: Finlandia wstąpi do NATO. Padła data. "Wielki dzień dla Sojuszu"

Zemke: Finlandia to może być jeden z najważniejszych partnerów w NATO

We wtorkowym programie Gazeta.pl Janusz Zemke mówił również o tym, że Szwecja i Finlandia, deklarując chęć wstąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zakończyły czas swojej neutralności. - To decyzje fundamentalne. Finlandia przez wiele lat była państwem neutralnym. Teraz kończy się neutralność Finlandii. Do Sojuszu wnosi dużo możliwości. Z punktu widzenia Polski, to może być jeden z najważniejszych partnerów w NATO - ocenił gość Karoliny Hytrek-Prosieckiej.

To bezpieczeństwo na Bałtyku. Finlandia ma potencjał i możliwości kontrolowania całej bałtyckiej floty rosyjskiej. To jest ogromnie ważne. My czasem zapominamy o tym, że jesteśmy państwem morskim i zagrożenie może być z różnych stron

- wyjaśniał były europoseł. Drugą kwestią, na jaką zwrócił uwagę, jest to, że "Finlandia ma bardzo dobry wywiad, zwłaszcza wojskowy i w polskim interesie powinna być dobra współpraca wywiadu polskiego i fińskiego". Były wiceminister obrony w rządzie Leszka Millera ocenił też możliwość poszerzenia NATO o Ukrainę. Jego zdaniem, dopóki trwa wojna z Rosją, Sojusz nie przyjmie Ukrainy - to spowodowałoby, że całe NATO byłoby stroną tej wojny. - Musimy robić wszystko, aby NATO nie było stroną tej wojny - zaznaczył Zemke.

We wtorek Finlandia oficjalnie dołączy do NATO, stając się 31. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Starania i negocjacje poprzedzające to wydarzenie trwały od maja. Oficjalna uroczystość przestąpienia Finlandii do NATO odbędzie się w Brukseli, przed siedzibą Sojuszu około 15.30 zostanie podniesiona fińska flaga.