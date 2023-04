Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Rolnicy z "Oszukanej Wsi" ostrzegają ministra

W środę w ubiegłym tygodniu, po spotkaniu w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister Henryk Kowalczyk ogłosił, że osiągnięto porozumienie z rolnikami w związku z trudną sytuacją na rynku zbożowym w Polsce. Spór dotyczył mocnego spadku cen zbóż, co - według rolników - było spowodowane niekontrolowanym importem z Ukrainy. Rząd zgodził się spełnić 11 postulatów protestujących w tym m.in. wypłacić 600 mln zł z budżetu dla producentów pszenicy i kukurydzy, wzmocnić kontrole na granicy oraz wystąpić do Komisji Europejskiej o przywrócenie ceł na ukraińskie zboże.

O ile jednak pod koniec ubiegłego tygodnia sytuacja wydawała się opanowana, o tyle w poniedziałek sporo się zmieniło. Jak wynika z ustaleń Interii, Stowarzyszenie "Oszukana Wieś" zerwało porozumienie z rządem i na wtorek zapowiedziało protest w Czerniczynie koło Hrubieszowa (województwo lubelskie). Zdaniem rolników mimo obietnic, "resort rolnictwa nie spełnił żadnego ze zgłaszanych postulatów".

- Myśleliśmy, że minister podchodzi do nas poważnie. Okazało się co innego. Na granicy, jak szło, tak idzie (chodzi o transport zboża z Ukrainy - red.). Nawet przyspiesza. Żeby to sprawdzić, wystarczy podjechać do Hrubieszowa czy Dorohuska - powiedział w rozmowie z Interią Marcin Sobczuk z "Oszukanej Wsi".

- Spora część towarów idzie dalej bez kontroli. W najlepszym wypadku bada się co drugi wagon. Widzimy, że nie zmieniło się nic. Po co ministrowi było dawać nadzieję, okłamywać ludzi? - dodaje Wiesław Gryn, lider stowarzyszenia.

Rolnicy będą protestować w dniu wizyty Zełenskiego?

Rolnicy nie wykluczają protestów w najbliższą środę podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce.

- Warszawa powinna przemyśleć sprawę. Jeśli minister chce, żeby mu popsuć środę w stolicy, jesteśmy w stanie to załatwić. Tak samo jak przyjazd prezydenta Ukrainy. Tylko chyba nie o to chodzi. Pomysłów jest dużo, ale za wcześnie, żeby o tym mówić - mówi Marcin Sobczuk.

Wołodymyr Zełenski w Polsce

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjedzie w środę 5 kwietnia z oficjalną wizytą do Warszawy. Z ukraińskim przywódcą spotkają się prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że tematem rozmów Zełenskiego z szefem polskiego rządu będzie sytuacja bezpieczeństwa w Ukrainie, rozwój sytuacji na froncie oraz kwestie relacji polsko-ukraińskich.

- Polska stała się hubem dla Ukrainy, przez który idzie pomoc z całego świata. Polska jest bardzo aktywnie, zarówno na poziomie politycznym, jak i w każdym innym, zaangażowana we wspieranie Ukrainy i odpór, który dajemy Federacji Rosyjskiej, starającej się również na polach politycznych prowadzić wrogie dla naszej części Europy działania. W związku z tym tych tematów będzie na pewno bardzo dużo - powiedział Dworczyk.