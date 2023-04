Zełenski przyjedzie do Polski. Piechociński: To nie jest gest, to potrzeba. Ukraina walczy o życie

5 kwietnia do Polski z oficjalną wizytą przyjedzie Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy w środę porozmawia z Andrzejem Dudą, a po południu na Zamku Królewskim spotka się z Polakami oraz Ukraińcami przebywającymi w naszym kraju. O przyjazd ukraińskiego przywódcy pytany był w Porannej rozmowie Gazeta.pl Janusz Piechociński.

Janusz Piechociński o wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. "Ukraina walczy o życie"

- Jak pan ocenia ten gest? - zapytała Karolina Hytrek-Prosiecka. - To nie jest gest, to jest potrzeba. Ukraina walczy o życie. Jej zapleczem w dostawach materiałowych, w wywalczaniu określonych działań, mobilizacji świata Zachodu, jest Polska. To nie wynika tylko z problemów z eksportem zboża. Tak po prostu jest. Polska jest zainteresowana tym, by prawo międzynarodowe było przestrzegane, aby 91 rok, rozpad ZSRR i powstanie nowych państw było domknięte także decyzjami. Stoimy na straży ponad wszelkimi podziałami. Trzeba tego strzec - mówił w Porannej rozmowie Gazeta.pl Janusz Piechociński. Jak dodał, Polska przyjęła największą liczbę uchodźców. - To olbrzymie koszty, gigantyczne obciążenie. To był wielki wysiłek całego społeczeństwa - wskazał. Jednym z tematów rozmowy przywódców będą najprawdopodobniej także polsko-ukraińskie stosunki gospodarcze. - Jesteśmy pod ciśnieniem tego, że źle funkcjonuje granica, że pojawiają się te problemy z jakością zboża, eksportu, korytarzy i wydolnością polskich portów - podkreślał.

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Prezydent Ukrainy spotka się z Andrzejem Dudą

Marcin Przydacz poinformował na antenie RMF FM, że prezydent Wołodymyr Zełenski przyjeżdża do Polski na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. - Chce spotkać się z Polakami, z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. Takie spotkanie planujemy na środowy wieczór, popołudnie na Zamku Królewskim w Warszawie - przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Przydacz zapewnił, że każdy będzie mógł przyjść na to spotkanie. - Każdy będzie mógł zobaczyć prezydentów, na pewno na telebimie, a być może nawet bliższej - dodał i zwrócił uwagę na to, że wcześniejsze wizyty Zełenskiego za granicą - w Londynie i Waszyngtonie - odbywały się w ciszy i tajemnicy. Jak ocenił, były to wizyty "czysto robocze". - Tutaj mówimy o wizycie oficjalnej. Będzie też ten element natury publicznej. Prezydent Zełenski chce też powiedzieć kilka słów do Polaków w kontekście tego, co wydarzyło się w ostatnim roku, jak Polacy pomagają Ukrainie, jak pomagali uchodźcom na granicy, później przyjmując ich do swoich domów. Myślę, że taki jest cel tego spotkania - mówił.