WP: 6 mln na brukselskie biuro NCBiR. Pracuje w nim 5 osób. "Pajęczyna Bielana"

Pod koniec marca dziennikarze Patryk Michalski, Mateusz Ratajczak i Sylwester Ruszkiewicz z Wirtualnej Polski ustalili, że ludzie wywodzący się z Partii Republikańskiej Adama Bielana zostali obsadzeni w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Związku Pracodawców Business & Science Poland. Z ustaleń dziennikarzy WP.pl wynika, że był to element tajnej umowy koalicyjnej z PiS-em. Z najnowszych informacji portalu wynika, że spółki Skarbu Państwa i instytucje państwowe mogą płacić od 8 tys. zł do 360 tys. zł miesięcznie na pracę brukselskiego Związku Pracodawców Business & Science Poland.

Związek pracodawców ZP BSP to polska instytucja lobbingowa działająca w Brukseli. Zgodnie z założeniami miała wpływać na proces tworzenia europejskiego prawa tak, by wprowadzane rozwiązania były korzystne dla jej członków. WP donosi, że są nimi m.in. kontrolowane przez państwo spółki Skarbu Państwa: Orlen, LOT, KGHM i Giełda Papierów Wartościowych. "Według oficjalnych dokumentów, tylko od 2019 do 2021 roku członkowie Związku przelali na jego (Związku - red.) konto ponad 24 mln zł. Jeżeli później składki nie zmalały, do dziś mogli wyłożyć łącznie 35 mln zł" - czytamy.

WP podaje, że w 2019 roku, gdy Związek powstał, składka jednego członka nie mogła przekraczać 180 tys. zł. W 2022 roku jednomyślnie przegłosowano podwyżkę. "Spółki należące do Związku wnoszą składki w wysokości 0,008 proc. swoich przychodów ze sprzedaży. Są jednak widełki. Jak ustaliliśmy, to od 8 tys. zł do nawet 360 tys. zł miesięcznie. Za jednorazową wpłatę całej składki jest rabat - 5 proc." - ustalił portal. Według ustaleń dziennikarzy każda firma przystępująca do związku wpłaca wpisowe: 25 procent rocznej składki. Dotyczy to zarówno firm-założycieli Związku, jak i tych, które chciałyby przystąpić do niego w przyszłości. Jak wynika z informacji Wirtualnej Polski, ZP BSP jeszcze w 2021 roku próbował namówić do współpracy kolejne państwowe spółki i instytucje: Polską Grupę Zbrojeniową, Eneę, Polską Grupę Energetyczną, PZU oraz banki Pekao i PKO BP.

NCBiR i ZP BSP dzielą w Brukseli jedno biuro. W 2022 r. NCBiR na pracę 5 osób w Brukseli i działanie biura wydał w 2022 roku aż 6 mln zł. W tej kwocie ma mieścić się koszt podnajmu lokalu od ZP BSP, ale również media (opłaty administracyjne są rozliczane kwartalnie z BSP), wynagrodzenia, materiały biurowe, promocja i delegacje. 1,7 mln zł z tej sumy trafiło do Związku Pracodawców Business & Science Poland, od którego NCBiR podnajmuje lokal - informuje wp.pl. Agnieszka Pomaska i Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej ustalili, że w brukselskim biurze ZP BSP pracuje 6 osób (choć sam związek mówi o 21 pracownikach i współpracownikach). Gdy politycy opozycji przyszli do biura, było ono puste.

Tajna umowa między Partią Republikańską i PiS?

Z informacji uzyskanych przez dziennikarzy WP wynika, że nadzór nad związkiem został przekazany w tajnej umowie koalicyjnej zawartej przez Partię Republikańską z Prawem i Sprawiedliwością - dokument podpisał Adam Bielan i Jarosław Kaczyński w październiku 2021 roku. Szczegóły porozumienia nie zostały jednak ujawnione publicznie. W trzyosobowym zarządzie Business & Science Poland zasiadają jednak aż dwie osoby, które są związane z ugrupowaniem Bielana. Jest to prezes Artur Zasada, który był posłem Porozumienia, a którego w spotach wyborczych Adam Bielan chwalił za słowność. W zarządzie zasiada też członek zarządu Partii Republikańskiej Wojciech Kasprowski, który przez trzy lata był doradcą Bielana. Trzecim w zarządzie jest łódzki działacz PiS i członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Grzegorz Andrzej Dębowski.