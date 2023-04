Wadowice. Jarosław Kaczyński ze świtą na koncercie papieskim. Dla prezesa PiS odgrodzono pomnik

Jarosław Kaczyński dotarł do Wadowic limuzyną. Podjechał pod biuro poselskie Filipa Kaczyńskiego (zbieżność nazwisk przypadkowa), i tam politycy PiS rozpoczęli wizytę w mieście. To pierwsze publiczne pojawienie się Jarosława Kaczyńskiego po długim pobycie w szpitalu.

Prezes PiS razem w towarzystwie Beaty Szydło złożył kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Jak poinformowała dziennikarka "Gazety Wyborczej" Angelika Pitoń, na czas składania kwiatów teren wokół figury został odgrodzony. "Organizatorzy koncertu TVP poczekali, aż prezes PiS zajmie miejsce na widowni" - pisze krakowska "GW".

Po złożeniu kwiatów czas na koncert TVP

Koncert w Wadowicach odbył się pod hasłem "Nie zastąpi Ciebie nikt". Na imprezie transmitowanej przez TVP wystąpiła m.in. Edyta Górniak, Alicja Węgorzewska, Sound'n'Grace czy Halina Mlynkova. Wśród wykonawców nie zabrakło także zespołów takich jak Siewcy Lednicy czy Promyczki Dobra. Koncert składał się z tradycyjnych pieśni i piosenek religijnych. W repertuarze znalazły się takie utwory jak "Czarna Madonna" czy "Abba, Ojcze".

Na widowni nie zabrakło przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Oprócz Jarosława Kaczyńskiego w tłumie można było wypatrzeć premiera Mateusza Morawieckiego, marszałkinię Sejmu Elżbietę Witek, ministra Mariusza Błaszczaka czy Antoniego Macierewicza.

Abp Jędraszewski o "prawie do życia dla nienarodzonych"

Jak relacjonuje "Wyborcza", jeszcze przed rozpoczęciem koncertu do zebranych przemówił abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski mówił, że Jan Paweł II "całym sobą nieustannie płacił za wolność". - Gdy głosił konieczność podporządkowywania jej obiektywnej prawdzie o wartościach, gdy domagał się prawa do życia dla nienarodzonych i ciężko chorych, gdy ukazywał piękno miłości kobiety i mężczyzny, gdy bronił małżeństwa i rodziny, gdy do nauczania społecznego Kościoła wprowadzał pojęcie solidarności, gdy zwłaszcza w okresie stanu wojennego upominał się o Polskę i jej prawo do w pełni suwerennego bytu - wymieniał.

Marsze papieskie w Polsce. W Warszawie m.in. Duda, Ziobro i Przyłębska

Pogoda nie dopisała, przez cały dzień padało, ponadto było dość chłodno. Mimo tego w Wadowicach nie brakowało ludzi chcących wziąć udział w koncercie organizowanym przez TVP. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu po placu chodziły pojedyncze osoby, którym kawę i ciepłe napoje rozdawali pracownicy z logiem Orlenu.

Koncert w Wadowicach Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl