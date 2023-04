Beata Szydło w TVP broniła Jana Pawła II. "Zaatakowano nasz dom ojczysty, naszego świętego papieża"

Temat Jana Pawła II w ostatnich tygodniach jest szeroko omawiany ze względu na emisję reportażu "Franciszkańska 3", a także zbliżającą się rocznicę śmierci Wojtyły oraz marsze papieskie, która mają się odbyć na terenie całej Polski. - Nastąpiła próba uderzenia w wartości, które dla Polaków są święte - mówiła na antenie TVP Info Beata Szydło. Dodała, że "ważne jest to, żebyśmy byli w tej sprawie razem, bez względu na to, czy jesteśmy katolikami, czy nie, (...) są pewne sprawy, które powinny nas jednoczyć, bo inaczej ci, którzy będą chcieli atakować Polskę, będą mieli ułatwione zadanie".

Była premierka stwierdziła, że jej koledzy z Parlamentu Europejskiego dziwią się nastawieniu Polaków do Jana Pawła II, ponieważ uważają, że jest "to postać ważna dla całej Europy" Dodała, że ma "nadzieję, że ta sprawa umocni wspólnotę polską".

PKP Intercity rozda pasażerom kremówki w rocznicę śmierci papieża

Zdaniem Szydło "atakujący" papieża oczekiwali innego rezultatu

Europosłanka sądzi, że osoby, które rozpoczęły ataki na pamięć o św. Janie Pawle II "liczyły na zupełnie inny efekt od tego, który nastąpił". Według niej "liczyli, że ten temat będzie podgrzewany, będzie pozytywnie oceniony, a stało się inaczej". - To daje nam większą wiarę w Polskę i Polaków - jesteśmy krajem i społeczeństwem, które nie pozwala, aby ważne dla nas sprawy były atakowane. Nie dajmy się podzielić - podkreśliła Beata Szydło.

W dalszej części rozmowy była premiarka dodała, że Polacy powinni ocenić ataki na papieża jako "atak na nasz ojczysty dom". Nawiązując do zapowiadanych marszów papieskich, które mają się odbyć w niedzielę, przyznała, że ma nadzieję, że "nikomu nie przyjdzie do głowy, by w czasie tych marszów czy koncertu atakować te inicjatywy".

Na koniec apelowała do Polaków, by bronili imienia Jana Pawła II, ponieważ "ten atak na papieża był próbą politycznej rozgrywki". - Wszyscy, którzy to robili, dostali nauczkę i przekonali się, że to się nie powiodło - dodała Szydło.