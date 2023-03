Michał Dworczyk w mailu datowanym na 5 października 2018 roku miał napisać do Mateusza Morawieckiego "sprawozdanie" na temat działalności polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ówczesny szef KPRM zaproponował premierowi, by przesłał do lokalnych polityków prośbę o "wsparcie w walce". "Na pewno miałoby to bardzo duży efekt" - uważa Dworczyk w nocnym mailu.

Afera mailowa. Mateusz Morawiecki pisał o oczekiwaniach wobec zaplecza PiS? "Atakowanie" opozycji

Mateusz Morawiecki miał odesłać swoją odpowiedź tego samego dnia o godzinie 23:42. Jak zaznaczył:



"Główne zadanie to mobilizacja zaplecza do działania i proliferancja (rozpowszechnianie - red.) pożądanego przekazu:

inspirowanie atakowania WKK GS (Jak wyjaśnił na Twitterze Tomasz Siemoniak z PO, pod skrótami kryją się lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i ówczesny lider PO Grzegorz Schetyna - red.)

rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku JK (Jarosława Kaczyńskiego - red.)

zebranie kilkudziesięciu nazwisk posłów, którzy byli na grilach na Parkowe i systemowe, systematyczne zadaniowanie. Jak będę ich miał na jednym mailu spiętych, to sam postaram się również ich aktywizować"

- napisał premier (pisownia oryginalna).

Dalej Morawiecki miał zachęcać Dworczyka do wchodzenia w rolę, której spodziewa się po innej osobie - Tomaszu P. "Walka, ostre odpowiedzi, zaczepność" - wymienił oczekiwania premier. W mailu najprawdopodobniej chodzi o Tomasza Porębę, który w 2018 roku został szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości podczas wyborów samorządowych, a później kierował też kampanią PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.

Cała konwersacja opublikowana została pod tym linkiem na stronie Poufna Rozmowa.