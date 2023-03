22-letni Oskar Szafarowicz wychwala PiS jak może. Teraz dostał program w TV Republika

Oskar Szafarowicz znany z tiktokowego profilu "Okiem młodych" został nowym prowadzącym w TV Republika. Jak zapowiada stacja, od 1 kwietnia o 11:11 co tydzień będzie emitowany program "Hity w Sieci". "Trójka młodych i pełnych energii prowadzących zabierze was w fascynującą podróż po najciekawszych, najzabawniejszych i najbardziej viralowych filmach, zdjęciach i postach z sieci" - czytamy na TikToku. Oskar Szafarowicz będzie prowadzić "Hity w Sieci" razem z Magdaleną Czapską oraz z szefową redakcji social mediowej Telewizji Republika, Mironą Hołdą. Według zapowiedzi ma to być program głównie o polityce, jednak z dużą dawką humoru. "Przygotujcie się na śmieszne wpadki polityków, satyryczne memy i odkrywcze spojrzenie na to, co dzieje się na arenie politycznej" - zachęca do obejrzenia programu TV Republika. Aby zaangażować odbiorców, twórcy postanowili, że to właśnie oni będą decydować, kto w danym odcinku zasłużył na przyznanie "Oscara Tygodnia". Ponadto każdy z odcinków ma zawierać sondę uliczną. Szafranowicz skomentował swoją nową rolę krótkim wpisem na Twitterze: "będzie się działo. Zachęcam serdecznie do oglądania".

REKLAMA

Kim jest Oskar Szafarowicz? 22-latek błyskawicznie robi karierę

Oskar Szafarowicz jest znany przede wszystkim jako twórca social mediów wychwalający działania PiS. Od sierpnia 2022 roku współtworzy on profil na TikToku "Okiem młodych" wraz z Wiktorią Mielniczek i Kamilem Kaniukiem. W swoich krótkich produkcjach tiktokowych skupiają się przede wszystkim na bieżących wydarzeniach i komentowaniu wypowiedzi polityków opozycji. Formalnie nie są członkami Prawa i Sprawiedliwości, natomiast Szafarowicz otwarcie chwali się swoimi kontaktami z politykami PiS-u na Twitterze. Na jego koncie można zobaczyć zdjęcia m.in. z premierem Mateuszem Morawiecki, Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem czy przewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości Ryszardem Terleckim. 22-latek ostatnio dostał także pracę w Krajowym Zasobie Nieruchomości. Od 1 lutego br. został zatrudniony na podstawie konkursu na stanowisko młodszego specjalisty ds. promocji - informowała rzeczniczka KZN Joanna Kołakowska-Koroluk. KZN odpowiada za realizację rządowego programu Mieszkanie Plus.

List otwarty o usunięcie Oskara Szafarowicza z listy studentów UW

Oskar Szafarowicza jest także "znany" z powodu swoich wpisów dotyczących rodziny Filiksów. Po śmierci 16-letniego syna posłanki, Mikołaja, społeczność studencka Uniwersytetu Warszawskiego skierowała otwarty list do rektora uczelni, z prośbą o usunięcie Szafarowicza jako studenta prawa z uniwersytetu. Pod petycją zebrano kilkanaście tysięcy podpisów. "Kilka dni temu polskie media obiegła informacja o śmierci Mikołaja Filiksa, syna posłanki Platformy Obywatelskiej Magdaleny Filiks. Od grudnia 2022 r. syn pani posłanki i jej rodzina byli ofiarami masowego, publicznego hejtu, który został spowodowany ujawnieniem przez media publiczne treści procesu w sprawie pedofilii, jakiej dopuścił się pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. zwalczania uzależnień - Krzysztof F. Jednym z prowodyrów tejże nagonki był (i wciąż jest) pan Oskar Szafarowicz, który na portalu społecznościowym Twitter otwarcie przyznał, że matka Mikołaja ukrywała sprawę z własnych, politycznych pobudek" - czytamy w petycji.

Następnie autorzy listu zacytowali wpis Szafrowicza z 29 grudnia 2022 roku. "Najbardziej wstrząsające jest to, że matka ofiar pedofila z PO(13-letniej poddanej pedofili córki, 16-let. syna, którego skazany kusił narkotykami) - znana POSŁANKA PO milczy od ponad roku, stawiając karierę partyjną ponad dobrem dzieci. Zmuszona przez władze PO do milczenia" (pisownia oryginalna - red.). "Nie ulega wątpliwości, że m.in. ten post, ale i inne w podobnym tonie napisane przez pana Szafarowicza, na co dzień działającego w młodzieżówce Prawa i Sprawiedliwości (a więc publicznie znanego), spotęgowały masowy atak na rodzinę pani posłanki, czego konsekwencją jest śmierć Mikołaja. Liczne wpisy pana Oskara Szafarowicza o podobnej treści szczególnie oburzają, naruszają zasady etyki prawniczej, którymi przyszły prawnik powinien się kierować w pracy i życiu codziennym. Uważamy, że Uniwersytet Warszawski, uczelnia o nieposzlakowanej opinii, powinien zastosować odpowiednie środki wobec osoby, która publicznie okazała votum separatum wartościom, jakie cechują nie tylko prawników, ale każdego przyzwoitego człowieka" - napisano.