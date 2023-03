Jest kompromis między rolnikami a ministerstwem. Opublikowano treść porozumienia

W środę wieczorem po spotkaniu z rolnikami w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister Henryka Kowalczyk powiedział dziennikarzom, że osiągnięto porozumienie.

REKLAMA

Pisemny wstępny kompromis publikuje na Twitterze Radio ZET:

Zobacz wideo „Wszystkie formacje poprą wniosek o odwołanie ministra Kowalczyka"

Po godz. 20:00 lider AgroUnii przekazał w TVN24, że rolnicy zostaną w Ministerstwie Rolnictwa tak długo, aż ich postulaty zostaną przyjęte. O 23:00 Michał Kołodziejczak opuścił gmach resortu rolnictwa i wystąpił przed dziennikarzami. - Na pewno można było więcej osiągnąć - odpowiedział na pytanie dziennikarza, czy rolnicy są zadowoleni po wielogodzinnych rozmowach z przedstawicielami rządu. - Doszło do pewnego kompromisu pomiędzy wszystkimi organizacjami - dodał.

Michał Kołodziejczak stwierdził, że "każde, choć najmniejsze, załatwianie spraw dla dobra w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego i normalnych cen żywności będzie uważał za sukces". - Więc to jest pewien sukces - dodał.

Kowalczyk: Polska wystąpi do Komisji Europejskiej o zastosowanie klauzuli ochronnej dotyczącej granicy polsko-ukraińskiej

Wicepremier minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował po posiedzeniu rolniczego okrągłego stołu, że rząd polski wystąpi do Komisji Europejskiej o zastosowanie klauzuli ochronnej dotyczącej granicy polsko-ukraińskiej, Rozporządzenie znoszące ograniczenia w imporcie przewiduje taką klauzulę, gdy są zakłócenia na rynku.

Jak mówił, dla bezpieczeństwa żywnościowego będą jeszcze dokładniej prowadzone kontrole żywności sprowadzanej z Ukrainy, towar będzie wpuszczany dopiero po sprawdzeniu, czy nie ma żadnego niebezpieczeństwa.

Kowalczyk przedstawił propozycje dla rolników. Mają być dopłaty

Minister Henryk Kowalczyk powiedział, że jedną z propozycji działań na rynku zbóż przedstawioną podczas obrad okrągłego stołu jest opróżnienie magazynów zbożowych przed tegorocznymi żniwami, w tym celu zboże ma być eksportowane w ramach pomocy humanitarnej,

Kolejna propozycja rządowego działania wspierającego rynek zbóż w Polsce, to dopłaty do transportu zboża dla rolników i podmiotów zajmujących się obrotem zbóż. To 100, 200 lub 250 złotych do tony pszenicy, lub kukurydzy. Dalsze propozycje rządowego wsparcia na rynku zboża, to ułatwienia w budowie magazynów zbożowych i silosów. Nie będzie potrzebne pozwolenie na budowę, będą też dopłaty do budowy silosów.

Podkreślono także potrzebę wprowadzenia do końca maja 2023 roku nowelizacji ustawy o biopaliwach według załącznika przygotowanego przez Polską Koalicję Biopaliw i Pasz Białkowych.

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział po obradach rolniczego okrągłego stołu, że transporty zboża przeznaczonego na eksport, będą miały pierwszeństwo, m.in. w portach. Ponadto do polskich rolników poszkodowanych na rynku zbóż trafi 600 milionów złotych rządowego wsparcia. Dzięki zgodzie KE polski rząd uruchomi pomoc dla rolników, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy, spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę.

Rolniczy okrągły stół był efektem załamania sytuacji na krajowym rynku wskutek importu około 2,8 miliona ton zbóż z ogarniętej wojną Ukrainy. Nasz wschodni sąsiad to jeden z największych producentów tego gatunku żywności na świecie.

Rolnicy wściekli na Kowalczyka, poszło o ceny nawozów. "Są ugotowani"

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: