Słuchacz pytał Mentzena o 100 projektów ustaw. Lider Nowej Nadziei zirytował się. "Prehistoria"

Przed kilkoma dniami użytkownik Twittera "Koroluk" przypomniał ogłoszenie w 2019 r. przez Sławomira Mentzena (obecnego prezesa Nowej Nadziei) 100 projektów ustaw. Zapisana była w nich m.in. kara 10 lat więzienia za przeprowadzenie aborcji, możliwość zawarcia "nierozerwalnego małżeństwa" i "poszerzenie wolności słowa".

Ustawom poświęcono nawet stronę internetową "100 ustaw Mentzena" (stoustawmentzena.pl). Obecnie na stronie można zaleźć tylko opis jednego projektu: "Wprowadzenie możliwości zawarcia nierozerwalnego małżeństwa". Pozostałych - brak.

Sławomir Mentzen: Hosting wygasł, strona wygasła, nie pamiętam

O sprawę zapytano Mentzena w środę w Radiu ZET. Prowadzący Bogdan Rymanowski przytoczył pytanie jednego ze słuchaczy, który chciał wiedzieć, gdzie są pozostałe ustawy sprzed kilku lat ze "sztandarowego projektu" lidera Nowej Nadziei.

- Naprawdę chciałbym rozmawiać o faktach, a nie o czyichś wrażeniach, czy też opiniach. To był projekt sprzed czterech lat, nie byłem autorem większości tych ustaw. Wmawianie mi tego ma bardzo luźny związek z rzeczywistością - odpowiedział polityk.

Wbrew temu, co twierdził Mentzen, pytanie nie dotyczyło jednak "opinii i wrażeń" słuchacza, a faktu, jakim jest brak projektów ustaw na stronie internetowej.

Mentzen i jego sto ustaw. A w nich: rozwód za zgodą biskupa i 10 lat za aborcję

- Hosting wygasł, (...) strona nam wygasła, już nie pamiętam - dodał prezes Nowej Nadziei, zaznaczając, że "nie podejmował żadnych decyzji w tej sprawie".

- To naprawdę prehistoria. Próbuję się przebić do wyborców z przekazem niskich i prostych podatków, natomiast ludzie chcą koniecznie rozmawiać o czymś, co w ogóle nie jest obecne w moim przekazie - podsumował.

