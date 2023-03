"GW": Prokuratura składa skargę na adwokata posłanki Filiks. "Całkowicie bezzasadna"

Cały tekst "Gazety Wyborczej" pt. "Pełnomocnik posłanki Filiks zawiadomi prokuraturę o ujawnieniu danych ofiary pedofila. Ta sama prokuratura chce go uciszyć?" przeczytasz pod TYM LINKIEM.

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", adwokat Mikołaj Marecki złoży w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa "ujawnienia informacji z utajnionego postępowania, w tym danych ofiar pedofila, przez prorządowych dziennikarzy". Chodzi o śmierć Mikołaja Filiksa, syna posłanki KO Magdaleny Filiks. W sprawie śmierci chłopca trwa postępowanie prokuratury. Szef państwowej komisji ds. pedofili Błażej Kmieciak przekazał na antenie TVN24, że rządowe media - TVP Info i Radio Szczecin - pod koniec 2022 r. mogły w swoich przekazach doprowadzić do identyfikacji syna Magdaleny Filiks jako ofiary skazanego pedofila. Szef KRRiT Maciej Świrski wszczął postępowanie z urzędu "w związku z emisją treści umożliwiających identyfikację ofiar pedofila, co w rażący sposób zagrażało dobru małoletnich ofiar przemocy".

Prokuratura złożyła skargę na mec. Mikołaja Mareckiego

Śledztwo w sprawie śmierci syna posłanki KO prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie, która złożyła skargę do Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie na pełnomocnika posłanki Filiks mec. Mikołaja Mareckiego. Z informacji "GW" wynika, że chodzi o jego wypowiedź dla stacji TVN 24, w której adwokat zasugerował, że to właśnie prokuratura mogła być źródłem przecieku o sprawie Krzysztofa F. - Skarga została sporządzona przez zastępcę prokuratora okręgowego w Szczecinie i dotyczyła moich rzekomo nierzetelnych wypowiedzi w programie "Fakty po faktach" w telewizji TVN24 - powiedział "GW" mec. Mikołaj Marecki. Przekazał, że niezwłocznie odpowiedział na tę skargę i uważa, że jest ona "całkowicie bezzasadna". - Nie stwierdziłem, że przeciek niejawnych informacji na pewno nastąpił w prokuraturze, lecz mówiłem, że jest to najbardziej prawdopodobne źródło przecieku. Stuprocentowej pewności oczywiście nie mamy - dodał.

Prezes sądu w Szczecinie: Dane nie pochodziły z sądu i nie pochodziły od rzecznika prasowego

Przypomnijmy, 29 grudnia 2022 r. na stronie internetowej Radia Szczecin ukazał się artykuł autorstwa Tomasza Duklanowskiego, w którym pisał o Krzysztofie F. skazanym za podanie narkotyków oraz molestowanie seksualne dwójki nastolatków. Opisał sprawę, która została zakończona, sprawcę skazano prawomocnie (nieprawomocny wyrok zapadł w lipcu 2021). W swoim materiale ujawnił wiek oraz zdanie wskazujące na działalność polityczną ich matki. W związku z podaniem tych informacji możliwe było prawdopodobnie zidentyfikowanie ofiar byłego samorządowca. - Gdy 29 grudnia ukazały się na stronach Polskiego Radia Szczecin i TVP Info dane o tym, że "chodziło o dzieci znanej parlamentarzystki", oświadczam, że te dane nie pochodziły z sądu i nie pochodziły od rzecznika prasowego - poinformował podczas konferencji prasowej Maciej Strączyński, prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie, którego cytuje Radio ZET. Strączyński podkreślił, że "do czasu, aż te informacje zostały ujawnione, redakcja TVP Info nie kontaktowała się z sądem". Dodał także, że wcześniej "nikt nie wnosił o dostęp do akt, nie było żadnego zainteresowania mediów tą sprawą".

Adwokat Magdaleny Filiks: Co zrobiła prokuratura od 29 grudnia 2022 roku? Mam wrażenie, że chyba nic

Pełnomocnik Magdaleny Filiks adwokat Mikołaj Marecki przekazał, że przede wszystkim oczekuje wyciągnięcia konsekwencji od tych osób, które ujawniły w przestrzeni publicznej informacje pozwalające na zidentyfikowanie ofiary. - I przede wszystkim zbadania, skąd osoby, które ujawniły sprawę - myślimy wprost o Radiu Szczecin, bo to tam ukazał się pierwszy artykuł, z którego pączkowały inne wiadomości - miały te informacje - oświadczył adwokat na początku marca. Marecki dodał, że "pojawiają się w przestrzeni publicznej informacje, że były one od Dariusza Mateckiego (szef Solidarnej Polski w Zachodniopomorskiem, radny Szczecina - przyp. red.)". - Myślę, że to będzie jeden z wątków, który będzie sprawdzany - zapowiedział.

Śmierć Mikołaja Feliksa. "Co uczyniła prokuratura? Chyba nic"

W ocenie prawnika "podstawowe pytanie to takie, co prokuratura uczyniła od 29 grudnia 2022 roku, kiedy informacje pojawiły się w Radiu Szczecin i TVP". - Mam wrażenie, że chyba nic, natomiast było oczywiste, że zostały ujawnione dane z procesu, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego - zaznaczył. Adwokat zwracał uwagę, że "chodzi o zespół danych, które były udostępnione nie tylko przez Radio Szczecin, ale też przez Dariusza Mateckiego, który niemalże chwilę po publikacji tego materiału (w Radiu Szczecin - red.) opublikował zdjęcie Magdaleny Filiks ze sprawcą, wprost wskazując osobę owej posłanki". - Natomiast to, co zrobił Romuald Szeremietiew, który wprost wskazał, iż to sama Magdalena Filiks ujawniała, było postawieniem kropki nad i - powiedział mecenas, komentując wpisy z konta na Twitterze, które w ostatnich dniach zostało usunięte. Mecenas wskazuje, że opinia publiczna "domyślała się, o kogo chodzi, natomiast ten zespół danych doprowadził do ewidentnego ujawnienia, kim była ta osoba i naruszenia interesu pokrzywdzonego, który był chroniony tym postępowaniem".

Molestowanie seksualne

