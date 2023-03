Elżbieta Witek odpowiedziała na słowa Tuska. "Czy on potrafi wymienić dziesięć przykazań?"

Marszałkini Sejmu, Elżbieta Witek we wtorek (28 marca) gościła na antenie Polsat News. Bogdan Rymanowski zapytał ją o słowa Donalda Tuska, które lider Platformy Obywatelskiej wypowiedział 25 marca w Sosnowcu podczas spotkania z uczestnikami Campus Academy.

Donald Tusk o dekalogu. Elżbieta Witek: To oburzające

Dziennikarz przytoczył słowa Donalda Tuska. - Jesteś katolikiem, chcesz przestrzegać dekalogu, wierzysz w fundamentalne zasady chrześcijaństwa, rozumiesz Jezusa Chrystusa? To nie możesz głosować na PiS czy Konfederację. Na miłość Boga, to nie ma kompletnie nic wspólnego z chrześcijaństwem, to nie ma nic wspólnego z dekalogiem - mówił wówczas lider Platformy Obywatelskiej.

- Ja bym zapytała pana Donalda Tuska czy on potrafi wymienić 10 przykazań Bożych i sprawdziła, czy postępuje zgodnie z dekalogiem. To są oburzające słowa - skomentowała na antenie Polsat News Elżbieta Witek. - Ja pamiętam takie obrazki, kiedy Donald Tusk publicznie pokazywał, że bierze ślub kościelny, z tyłu za jego plecami były obrazki wszystkich świętych, a dziś jest atak na Kościół i na katolików - dodała.

Donald Tusk w Sosnowcu. "Chodź, chłopie, przybij piątkę, nie bój się"

"Donald Tusk walczy z Donaldem Tuskiem"

Marszałkini została również zapytana o tournée lidera Platformy Obywatelskiej po Polsce i jego wystąpienia. - Obserwuję ten objazd i powiem tak: w tej chwili Donald Tusk prowadzi kampanię sam ze sobą. Dzisiaj w internecie nic nie ginie. Łatwo odszukać wypowiedzi nie sprzed kilku lat, tylko sprzed kilku tygodni czy miesięcy, a dzisiaj na spotkaniach zaprzecza sam sobie - odpowiedziała. - Tak naprawdę Donald Tusk walczy z Donaldem Tuskiem - podkreśliła.

Przypomnijmy, 9 marca Sejm przyjął przygotowaną przez PiS uchwałę ws. obrony dobrego imienia papieża. Głosi m.in., że "medialna, haniebna nagonka" jest próbą "skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści". - Zanim przystąpimy do głosowania, przypomnijmy sobie przez krótką chwilę, jak Jan Paweł II był przyjmowany w naszym parlamencie, przed posłami i senatorami - zapowiedziała wówczas Elżbieta Witek, a następnie wyświetliła nagranie. Posłowie PiS wysłuchali go na stojąco, po czym zaczęli klaskać.

Donald Tusk do "obrony papieża" odniósł się 24 marca podczas spotkania z seniorami w chorzowskim Centrum Integracji Międzypokoleniowej. - Z całą tą akcją "brońmy naszego papieża", ale przed kim oni chcą bronić? Chodzi o to, żeby wmówić Polkom i Polakom "drugi zamach na papieża" - powiedział. - Pieniądze od władzy i sama władza niszczą kościół. Wszyscy czujemy, że ten kościół znika na naszych oczach. Zostają pieniądze i dziwne słowa, jakie abp Jędraszewski mówi o mniejszościach, "tęczowa zaraza" itd. - dodał.