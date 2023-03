Krzysztof Śmiszek gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl [NA ŻYWO]

Z posłem Lewicy Krzysztofem Śmiszkiem będziemy rozmawiać m.in. o decyzji Unii Europejskiej w sprawie zakazu sprzedaży aut emisyjnych po 2035 roku. Polska była przeciwko tej decyzji, od głosu wstrzymały się Bułgaria, Rumunia, a także Włochy, które początkowo zagłosowały przeciw, ale potem skorygowały to głosowanie. Te regulacje były już uzgodnione z Parlamentem Europejskim przed kilkoma miesiącami, ale brak zgody Niemiec powodował, że pojawiła się tak zwana mniejszość blokująca. Po porozumieniu w weekend z Brukselą władze w Berlinie zaakceptowały przepisy. Uzyskały bowiem zobowiązanie Komisji, że przedstawi ona regulacje pozwalające na to, by auta z silnikami spalinowymi mogły być zasilane paliwami syntetycznymi.

Zakaz sprzedaży aut spalinowych

Zaraz po głosowaniu w sprawie przepisów, krótkie oświadczenie wygłosiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. - Nie mogliśmy poprzeć rozporządzenia, nie było wystarczającej analizy na temat skutków dla naszej gospodarki i społeczeństwa, oraz sektora transportu. Uważamy, że to będzie szkodliwe dla gospodarki i obywateli - powiedziała polska ministerka. W regulacjach jest klauzula rewizyjna. Dopiero za 3 lata ma być przeprowadzona ocena, która ma dać odpowiedź na pytanie, czy wprowadzenie zakazu dla nowych aut emisyjnych po 2035 jest możliwe. Minister Anna Moskwa skrytykowała też sposób przyjmowania regulacji, który nazwała nieprzejrzystym, nawiązując do dwustronnych uzgodnień Niemiec z Komisją Europejską.

Co z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym?

W rozmowie poruszymy też kwestię nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którą Andrzej Duda w lutym skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Swoją opinię w tej sprawie przekazał w ubiegłym tygodniu rząd. Rzecznik rządu podkreślał wcześniej, że znajdą się w niej argumenty wskazujące na to, iż ustawa jest zgodna z konstytucją. Nowelizacja ustawy, według autorów projektu, wypełnia kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO.

Posła Lewicy zapytamy ponadto o sondaże wyborcze i wciąż powracający temat wspólnej listy opozycji. Niedawno Donald Tusk komentował tę kwestię w rozmowie z Karoliną Hytrek-Prosiecką z Gazeta.pl. - Czas słów musi się zakończyć, musi być czas decyzji. Jeśli ktoś myśli, że w czerwcu będzie można od nowa opowiadać i łudzić ludzi, że jedna lista jest możliwa, to moim zdaniem robi zasadniczy, strategiczny błąd - mówił.

