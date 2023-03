Skok Konfederacji w sondażach. Przyczyny? "Kaczyński i Tusk dla młodych są postaciami historycznymi"

Specjalnością prof. Przemysława Sadury jest socjologia polityki. W Porannej Rozmowie Gazeta.pl ekspert poruszył temat sondaży wyborczych oraz skomentował to, jak wygląda przepływ elektoratów. Prowadząca Karolina Hytrek-Prosiecka zapyta swojego gościa również o to, dlaczego w ostatnim czasie Konfederacja cieszy się coraz większym poparciem.

REKLAMA

"Kaczyński i Tusk dla młodych są postaciami historycznymi"

- Jest wyraźna tendencja, potwierdzana przez szereg sondaży, wzrostu poparcia dla Konfederacji. Wiemy, że mamy do czynienia z jakimś trendem - powiedział. - Ugrupowania radykalne, sytuujące się gdzieś na skrajnej prawicy nie mają stabilnych elektoratów, bo mają bardzo duży udział najmłodszych wyborców w swojej grupie. (...) W zachowaniach wyborczych mamy taką stałą zasadę, że wyborcy najmłodsi szukają takich wyrazistych partii, radykalnych, czy to w prawą, czy lewą stronę, w Polsce to raczej oglądali się w prawą stronę, ale po kilku latach szukają partii bliżej środka - dodał.

Prof. Przemysław Sadura został również zapytany o przyczyny poparcia dla Konfederacji. Ekspert zwrócił uwagę na "różnicę generacyjną" między młodymi wyborcami a politykami dominujących partii. - Mamy do czynienia ze sporem między PiS a PO, ze sporem między ich liderami - Kaczyńskim i Tuskiem, którzy są w polityce dłużej niż trwa III RP. Dla tych najmłodszych wyborców to są jakieś absolutnie historyczne postacie - zaznaczył. - I nagle jawi się trzydziestoletni Sławomir Mentzen - wtrąciła Karolina Hytrek-Prosiecka. - I nie jest dziwne, że natychmiast zyskuje poklask, bo jest mu pokoleniowo bliżej do tych osób - wyjaśnił prof. Sadura.

Zobacz wideo Prof. Przemysław Sadura gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl (28.03)

Rośnie poparcie dla Konfederacji. Tusk: To radykalna przybudówka PiS-u

Przypomnijmy, że z opublikowanego ostatnio sondażu Ipsos dla OKO.press i TOK FM wynika, że na Prawo i Sprawiedliwość chciałoby zagłosować 34 proc. badanych, na Koalicję Obywatelską - 27 proc., a na Konfederację - 11 proc. To oznacza, że PiS i Konfederacja uzyskałyby przy takim poparciu większość w Sejmie i mogłyby stworzyć wspólny rząd. Pytany o zaskakujący dla wielu wynik Konfederacji Donald Tusk, powiedział: - Myśmy dobrze wiedzieli, że radykalna przybudówka PiS-u, bo tym jest przecież Konfederacja, skrajnie antyeuropejska, antysemicka, będzie mogła liczyć na 8-10 -procentowy wynik. Zdaniem lidera PO jeśli PiS po wyborach będzie rządził razem z Konfederacją, "perspektywa wyjścia z Unii Europejskiej stanie się nie teorią, tylko praktyką".