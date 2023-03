Ostre spięcie polityków PiS-u i Konfederacji w telewizji. "Niech pan się nie drze"

Gośćmi w programie "Śniadanie Rymanowskiego" byli Robert Biedroń, Stanisław Tyszka, Bartosz Kownacki, Małgorzata Paprocka, Robert Kropiwnicki i Marek Sawicki. Politycy rozpoczęli program od rozmowy na temat likwidacji zmiany czasu, a następnie przeszli do deklaracji Putina dotyczącej rozmieszczenia broni jądrowej na terenie Białorusi. W trakcie rozmowy doszło do ostrej wymiany zdań między Bartoszem Kownackim a Stanisławem Tyszką.

Spięcie pomiędzy politykami PiS-u i Konfederacji w programie Rymanowskiego

Stanisław Tyszka (Konfederacja) przyznał, że jego zdaniem jest odpowiedni czas, aby Polska rozpoczęła rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie dołączenia do programu nuclear sharing, zwłaszcza w sytuacji "rozbrojenia" Polski (zdaniem Tyszki) w celu pomocy Ukrainie. Polityk skrytykował także politykę PiS-u w kwestii relacji z USA, twierdząc, że Polska jest aktualnie "wasalem Stanów Zjednoczonych".

Wypowiedź Tyszki spotkała się z ostrą reakcją Bartosza Kownackiego (PiS). - (...) Przeraża mnie to, co robią, wydawałoby się inteligentni, rozsądni ludzie, posłowie opozycji, którzy działają, jak rosyjskie trolle. Obrzydliwe rosyjskie trolle - podkreślił. - Ale do kogo pan mówi? - zapytał Tyszka. - Do pana mówię i zaraz wytłumaczę dlaczego - odparł Kownacki. - To jest bezczelne - skomentował oburzony polityk Konfederacji.

- Działa pan nieświadomie jak rosyjski troll. Chyba, że robi pan to świadomie, bo podejrzewam, że są i tacy politycy, którzy działają w pełni świadomie, którzy słuchają podpowiedzi rosyjskich - mówił Kownacki. - O jakim pan rozbrojeniu mówi?! Jakie bzdury pan opowiada?! Pan bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. Jest grupa ludzi w Polsce, która się rzeczywiście obawia tej wojny - kontynuował wyraźnie zdenerwowany poseł PiS. - Pana chyba wyrzucili z tego Ministerstwa Obrony i chyba słusznie wydaje mi się - rzucił złośliwie Tyszka. Mimo to polityk PiS-u kontynuował swoją wypowiedź.

Putin zapowiada, że Rosja rozmieści taktyczną broń jądrową na Białorusi

- Chodzi tylko o straszenie ludzi, żeby Europa nie dawała sprzętu Ukrainie. Żeby Ruscy mogli sobie poradzić z Ukraińcami. Wolę, żeby na starym polskim sprzęcie T-72 walczył żołnierz ukraiński i zabijał Rosjan, niż oni mieliby za miesiąc, czy dwa, być w Polsce. Bo gdyby nie pomoc polskiego sprzętu na Ukrainie, to ta Ukraina już by pewnie padła i byśmy się rzeczywiście zastanawiali, jak się bronić przed Rosją - stwierdził Kownacki.

"Niech pan się nie drze, tylko niech pan na to odpowie"

Następnie pojawił się temat przekazania MiG-ów-29 Ukrainie przez Polskę. - My oddaliśmy MiGi-29 za darmo. Słowacy oddali za 900 mln dolarów. Niech pan się nie drze, tylko niech pan na to odpowie - powiedział Tyszka. Rymanowski próbował rozładować napięcie w studiu, żartując, że wszyscy spali godzinę krócej, ale mimo to powinni opanować emocje. Politycy zdawali się jednak nie przejmować uwagą prowadzącego. - Ja jestem wyluzowany - powiedział donośnie Tyszka z uśmiechem na twarzy i kontynuował zażartą dyskusję.