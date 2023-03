Z opublikowanego w tym tygodniu sondażu Ipsos dla OKO.press i TOK FM wynika, że na Prawo i Sprawiedliwość chciałoby zagłosować 34 proc. badanych, na Koalicję Obywatelską - 27 proc., a na Konfederację - 11 proc.

Oznacza to, że PiS i Konfederacja uzyskałyby przy takim poparciu większość w Sejmie i mogłyby stworzyć wspólny rząd.

O sondaż i ewentualny "niepokój" związany z tymi wynikami został zapytany w niedzielę podczas konferencji prasowej w Katowicach przewodniczący Donald Tusk.

- Nie nazwałabym tego niepokojem, bo jakbym się czegoś obawiał czy odczuwał niepokój, to nie nadawałbym się do tej roboty, którą wykonuję w tej chwili. Takie są realia. Nie mam żadnych wątpliwości, że do ostatniego dnia trzeba będzie włożyć całą swoją energię, całą swoją wiarę w to, żeby te wybory wygrać - stwierdził polityk.

Donald Tusk o Konfederacji: Radykalna przybudówka PiS-u

Jak dodał, "nic złego się nie zdarzyło". - Myśmy dobrze wiedzieli, że radykalna przybudówka PiS-u, bo tym jest przecież Konfederacja, skrajnie europejska, antysemicka, będzie mogła liczyć na 8-10 -procentowy wynik - ocenił Donald Tusk.

Przewodniczący PO zaznaczył, że "ma zamiar poprowadzić tę drużynę Koalicji Obywatelskiej do wygranej, do zajęcia pierwszego miejsca".

Sondaż: PiS i Konfederacja z dużą szansą na wspólne rządy

- Nie chodzi tutaj o złoty medal, tylko chodzi o to, że nasza ordynacja daje zwycięzcom tak naprawdę tę największą premię. Ale zadaniem innych partii demokratycznych jest też skuteczne konkurowanie, na przykład z taką partią jak Konfederacja - powiedział.

Według Donalda Tuska "jeśli miałoby się tak zdarzyć, że to PiS ze swoją przybudówką będą rządziły po wyborach, to perspektywa wyjścia z Unii Europejskiej, perspektywa polexitu stanie się nie teorią, tylko praktyką".

