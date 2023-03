Putin zapowiada, że Rosja rozmieści taktyczną broń jądrową na Białorusi

Władimir Putin zapowiedział, że do 1 lipca br. na terenie Białorusi zostanie przygotowany magazyn dla broni jądrowej Rosjan. - Takie posunięcie nie naruszyłoby porozumień o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej - powiedział Putin, dodając, że USA rozmieściły broń jądrową na terytorium europejskich sojuszników. Prezydent Rosji zaznaczył, że nie zamierza przekazać broni jądrowej Białorusi, a jedynie rozmieścić ją na terenie sąsiada.

REKLAMA

Były autor przemówień Putina jest poszukiwany przez rosyjskie służby

Władimir Putin dodał, że decyzja dotycząca magazynów na Białorusi ma związek z zapowiedzią Wielkiej Brytanii o przekazaniu pocisków z przetworzonym uranem siłom zbrojnym Ukrainy. Na antenie rządowej telewizji Rossija24 przyznał, że według niego jest to "tak czy inaczej związane z technologią jądrową".

Putin boi się broni z Zachodu?

Prezydent Federacji Rosyjskiej został zapytany, czy zachodnie dostawy broni do Ukrainy stanowią zagrożenie dla Rosji. Jak odpowiedział, "są zagrożeniem", ponieważ "gdy broń jest dostarczana do kraju, z którym mamy konflikt, to rzeczywiście jest to zagrożenie". Z kolei rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby w odpowiedzi na ostrzeżenia Rosji dotyczące potencjalnego dostarczenia tego typu amunicji przez Wielką Brytanię, wskazał, że "amunicja zawierająca zubożony uran jest dość powszechnie używana od dekad". - Jeśli Rosja obawia się o swoje czołgi, powinna je wycofać z Ukrainy - stwierdził.

Wielka Brytania przekaże broń Ukrainie

Zjednoczone Królestwo zaoferowało przekazanie Ukrainie 14 czołgów Challenger 2 i 30 haubic samobieżnych AS90. Jednak według informacji podanych w poniedziałek przez wiceminister obrony Annabel Goldie możliwe jest również przekazanie amunicji ze zubożonym uranem. Jak wskazała wiceminister, te pociski są "wyjątkowo skuteczne w zwalczaniu współczesnych czołgów i pojazdów opancerzonych".

Ambasador Rosji nie wiedział jak odpowiadać na pytania o reżim Putina

Przetworzony czy też zubożony uran to pierwiastek w znacznej mierze pozbawiony radionuklidu, czyli izotopu promieniotwórczego. Stosowany jest m.in. jako przeciwpancerna amunicja podkalibrowa, ponieważ ma wyższą gęstość od ołowiu. Wykorzystywany jest również jako jeden ze składników pancerza nowoczesnych czołgów, np. M1 Abrams, a także jest elementem konstrukcyjnym broni jądrowej i termojądrowej wykorzystywanym do produkcji pojemników na materiały promieniotwórcze, które mają nie przepuszczać promieniowania.