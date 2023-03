PiS wypłaci sołtysom dodatkowe 300 zł. "Pracownik naukowy musi na to pracować osiem lat"

Mateusz Morawiecki poinformował o przyznaniu sołtysom dodatków do emerytury w wysokości 300 zł podczas spotkania z mieszkańcami Jasła (woj. podkarpackie) 11 marca, w Dzień Sołtysa. Projekt ustawy trafił już do Sejmu.

Rząd chce wprowadzić dodatki do emerytur. Sołtysi otrzymają dodatkowe 300 zł

Szef rządu w trakcie spotkania z wyborcami w Jaśle przekazał, że dodatek do emerytur jest odpowiedzią "na petycję, którą do Senatu złożyło Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego. Wprowadzamy 300 zł dla wszystkich sołtysów, jako dodatek do emerytury, którzy przez odpowiedni czas byli na służbie" - powiedział wtedy Morawiecki.

Projekt ustawy w tej sprawie złożył do Sejmu poseł Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. Dokument przygotowali posłowie Solidarnej Polski. "Sołtysi to organizatorzy i strażnicy życia społecznego. Niedoceniani przez wiele lat, dziś otrzymują dzięki inicjatywie Solidarnej Polski szansę na wsparcie 300 zł dodatku emerytalnego" - przekazał Warchoł.

Według założeń projektu sołtyski oraz sołtysi po ukończeniu 60 i 65 lat otrzymają dodatki emerytalne w wysokości 300 zł, jeśli obejmowali stanowisko przez co najmniej dwie kadencje. Pieniądze mają zostać wypłacane przez ZUS lub KRUS po złożeniu odpowiedniego wniosku.



Kosztowny dodatek dla sołtysów. Asystent na uczelni musi pracować osiem lat, by otrzymać to, co sołtysi

Dr Łukasz Wacławik z Wydziału Zarządzania krakowskiej AGH wykonał obliczenia, które pokazują, jakie mogą być koszty projektu. Z wyliczeń wynika, że w trakcie 230 miesięcy na emeryturze, które pomnożymy przez kwotę 300 zł, osoba uprawniona otrzyma ok. 69 tys. zł. Tyle też należy odłożyć w ZUS-ie, by zwiększyć emeryturę o 300 zł. - Warto tę kwotę zestawić choćby z pensją asystenta na uczelni, która wynosi 3605 zł. Asystent od swojej pensji odłoży więc na emeryturę niewiele ponad 700 zł miesięcznie. Aby mieć saldo w ZUS na poziomie 69 tys. zł, musi płacić składki ZUS prawie 8 lat. A więc 8 lat musi pracować na to, co sołtysi dostaną od rządu - przekazał Wacławik, cytowany przez portal wyborcza.biz.

Nie jest to pierwszy dodatek, który ustanowili politycy PiS. W zeszłym roku członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy przeszli na emeryturę, otrzymali 200 zł dodatku do emerytury.

