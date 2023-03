Xi Jinping odwiedzi Polskę? Paweł Szrot: To otwarta kwestia. Nie będę tutaj zaprzeczał

- Czy jest zaproszenie dla Xi Jinpinga na przyjazd do Polski? - pytał Jacek Gądek.

- To jest kwestia otwarta. Nie będę tutaj niczego uprzedzał ani z góry zaprzeczał - odpowiedział Paweł Szrot. - Andrzej Duda utrzymuje dobre relacje z Xi Jinpingiem. Ostatnio doszło do rozmowy telefonicznej na wniosek chińskiego przywódcy. Rozmawiali bezpośrednio - wskazał.

Jak podkreślił, Chiny odgrywają wielką rolę w polityce światowej, a "prezydentowi Andrzejowi Dudzie zależy, by była to rola konstruktywna, pokojowa i do tego Xi przekonuje".

- Czyli to zaproszenie jest? - dopytywał Gądek. - Dyplomacja jest dyplomacją. Wszystko odbywa się za kurtynką - odparł Paweł Szrot.

Wojna w Ukrainie. Szrot o chińskim "planie pokojowym" i nakazie aresztowania Putina

Pytany o chiński plan pokojowy dla Ukrainy ocenił, że to lista kilkunastu punktów, której dosłowne zastosowanie doprowadziłoby do wykończenia inwazji rosyjskiej.

- To dlatego, że w punkcie pierwszym jest mowa o poszanowaniu integralności wszystkich państw? - dopytał Gądek. - Jasna sprawa - odparł Szrot.

Szef gabinetu prezydenta RP podkreślił także, że nakaz aresztowania rosyjskiego przywódcy wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny jest realnym ograniczeniem, które utrudnia Putinowi funkcjonowanie w światowej dyplomacji.

W latach 2002-2005 Paweł Szrot był dyrektorem biura poselskiego i senatorskiego Krzysztofa Jurgiela, później przez rok pracował w gabinecie politycznym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie był dyrektorem sekretariatu ministra-członka Rady Ministrów i wicepremiera Przemysława Gosiewskiego.

W listopadzie 2007 r. tymczasowo pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2007–2015 był wiceszefem biura kluby parlamentarnego PiS.

W 2015 r. był sekretarzem sztabu prezydenckiej kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. Później został sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w lutym 2016 r. objął funkcję wiceszefa KPRM.

Paweł Szrot pełni funkcję szefa prezydenckiego gabinetu od stycznia 2021 r. Wcześniej (od października 2020 r.) był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP.