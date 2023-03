"Fakt" nieoficjalnie: Klarenbach poniósł konsekwencje rozmowy z Kałużnym. Poszło o emeryturę Tuska

Poseł Solidarnej Polski, Mariusz Kałużny w sobotę w programie "Minęła 20" emitowanym na antenie TVP Info ogłosił "konkurs na całą Polskę". - Nagrodą może być moje jednomiesięczne uposażenie poselskie. Oddam je na dom dziecka w kujawsko-pomorskim województwie, jeśli znajdzie się jeden człowiek, który ma w Polsce wyższą emeryturę niż Donald Tusk - powiedział Kałużny.

Uposażenie poselskie Mariusza Kałużnego wynosi 12 tys. 826 zł 64 gr brutto.

- Niech się do mnie zgłosi, niech pokaże kwitek, że ma większą emeryturę niż Donald Tusk, bo jeśli się taki nie znajdzie, to można domniemać, że Donald Tusk jest najbogatszym emerytem w Polsce. Wiemy, że on ma tą naliczaną niemiecką trochę emeryturę, przez to swoje stanowisko i układy z Merkel… - twierdził Mariusz Kałużny.

Prowadzący program Adrian Klarenbach wtrącił, że emerytura Donalda Tuska nie jest niemiecka, a unijna.

- Unijna, niemiecka, wiemy, o co chodzi, komu zawdzięcza to stanowisko (...). Donalda Tuska wybrała Merkel - orzekł poseł Solidarnej Polski.

- Bądźmy uczciwi. Pan mówi: "niemiecka emerytura". To co, sugeruje pan, że pańscy koledzy z Solidarnej Polski, którzy zasiadają w PE, też będą mieli niemieckie emerytury? - zapytał Klarenbach.

Poseł SP założył się sam ze sobą o Tuska. Przegrał 13 tys. w 15 minut

- Powiem panu, jaka jest różnica. Moi koledzy, którzy siedzą w PE… Naród polski zdecydował, wybrał ich, że mają być europosłami, a Donalda Tuska wybrała Merkel i zostawił stanowisko premiera, mało tego - prowadził politykę bardzo proniemiecką, sprzyjającą Niemcom, a nie Polakom - upierał się Mariusz Kałużny, wbrew powszechnie znanym faktom.

Przewodniczący Rady Europejskiej, a taką funkcję pełnił Donald Tusk, jest wybierany przez Radę Europejską kwalifikowaną większością głosów [czyli konieczne jest uzyskanie poparcia 55 proc. krajów członkowskich, reprezentujących 65 proc. populacji UE].

Po chwili Adrian Klarenbach przekazał posłowi, że "może śmiało szykować przelew", który zadeklarował w ramach swojego "konkursu". - 81-letnia kobieta, to są dane z grudnia zeszłego roku, otrzymuje emeryturę 26 tys. złotych, a 85-letni mężczyzna otrzymuje 37 tysięcy - poinformował prowadzący program.

Nieoficjalnie: Adrian Klarenbach zdjęty z grafiku

Portal Fakt24.pl podał, że Adrian Klarenbach nie pojawił się w poniedziałek i środę w pracy, kiedy miał prowadzić program. Według anonimowego rozmówcy portalu mogło mieć to związek z rozmową z Mariuszem Kałużnym.

- Myślę, że tak. Jak widać, wystarczy jedno zdanie wypowiedziane nie do końca po linii i drzwi są otwarte. W jego przypadku to już drugi raz w ciągu miesiąca. Wcześniej zniknął na tydzień po aferze z synem posłanki Magdaleny Filiks, gdzie przełożonym nie spodobał się sposób, w jaki prowadził rozmowę z gośćmi - stwierdził informator Fakt24.pl.

Adrian Klarenbach nie chciał komentować sprawy. Biuro prasowe TVP przekazało portalowi, że prezenter nie został zawieszony. Nie ujawniono jednak przyczyn jego nieobecności. Nie wiadomo też, kiedy ponownie poprowadzi program w TVP Info.

Portal Gazeta.pl zwrócił się w środę po południu z pytaniami do biura prasowego TVP. Czekamy na odpowiedź.

