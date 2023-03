Chodzi o pięć czołgów i dwanaście armatohaubic. - To istotne wzmocnienie potencjału artylerii i wojsk pancernych - powiedział szef MON. Minister dodał, że pierwsze dostawy uzbrojenia z Azji rozpoczęły się na początku grudnia ubiegłego roku.

Haubice K9 są już po pierwszych strzelaniach na poligonie w Toruniu. Zarówno pierwsze egzemplarze uzbrojenia, jak i kolejne trafiły do jednostek wchodzących w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej - do 1 Brygady Artylerii w Węgorzewie.

Z kolei czołgi K2 przekazano do 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach i Morągu, czyli również do jednostki podlegającej pod 16 Dywizję.

Minister Mariusz Błaszczak zaznaczył też, że wyposażenie w czołgi K2 i haubice K9 jednostek na wschodzie kraju nie jest przypadkowe. Celowo wybrano rejon województwa warmińsko-mazurskiego. - Chodzi o stworzenie takiej siły, która odstraszy agresora. Putin powinien zastanowić się kilkakrotnie, zanim zaatakuje Polskę - podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

Dodał, że polskie wojsko jest coraz silniejsze i coraz lepiej uzbrojone, co jest też realizacją natowskiej doktryny o odstraszaniu.

Błaszczak zapowiada ćwiczenia z nowym sprzętem

Szef MON zapowiedział, że niedługo odbędą się ćwiczenia z wykorzystaniem południowokoreańskich czołgów K2. Żołnierze pokażą zdolności obronne sprzętu oraz poziom swojego wyszkolenia.

Umowę z południowokoreańskich przemysłem na dostawy czołgów i haubice podpisaliśmy latem ubiegłego roku. Wcześniej wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odwiedził Seul i przeprowadził konsultacje polityczne w tej sprawie.

Kontrakt przewiduje dostawy w dwóch pakietach: pierwszy to sprzęt produkowany w Korei, co ma odbywać się do końca 2025 roku. Potem zarówno czołgi, jak i haubice będę polonizowane i produkowane w rodzimych zakładach zbrojeniowych. Mowa w sumie o kilkuset sztukach czołgów i podobnej liczbie haubic.

