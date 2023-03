Prezes PKN Orlen w rozmowie z dziennikarzem Onetu został poproszony o komentarz do jego własnych słów dotyczących tego, że nie jest menedżerem z rynku, tylko menedżerem z nadania Prawa i Sprawiedliwości. - Bo to prawda. Niczego nie udaję. Nie będę hipokrytą, jak wielu moich poprzedników na tym stanowisku - stwierdził Daniel Obajtek.

Daniel Obajtek o pracy w PKN Orlen. "Ta funkcja została mi zaproponowana"

Obajtek dalej dowodził, że PKN Orlen to duża spółka, która jest mocno uzależniona od kwestii, które pozostają w gestii państwa. - Nie da się Orlenu odciąć od polityki, zwłaszcza że to politycy tworzą programy gospodarcze, a działania naszej spółki, żeby były skuteczne, muszą być spójne z wizją na gospodarkę. Tak, jestem członkiem PiS. Mam prawo być w tym obozie - przekazał.

Daniel Obajtek zaprzeczył jednak temu, by planował start w najbliższych wyborach parlamentarnych z ramienia PiS. - Nie mam żadnych aspiracji politycznych, bo gdybym je miał, to już bym był w polityce. Miałem na to osiem lat - odpowiedział. Na pytanie o to, czy starał się o posadę prezesa Orlenu odpowiedział: - Nie, ta funkcja została mi zaproponowana. - Mogę potwierdzić, że to była polityczna propozycja - przyznał, jednak nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy oferta została przedstawiona przez Jarosława Kaczyńskiego.

Obajtek dalej stwierdził, że usunięcie ze stacji PKN Orlen tygodnika "Nie", na którym znalazł się kolaż z wizerunkiem Jana Pawła II, nastąpiło przez to, że "była nieprzyzwoita". - I to nie tylko w mojej opinii, ale przede wszystkim w opinii naszych klientów. Bardzo wielu z nich interweniowało u nas w tej sprawie. (...) Ludzie do nas dzwonili. Dalej dzwonią. I ja się z nimi zgadzam, nasi pracownicy zresztą też. Tam była przybita lalka symbolizująca dziecko do krzyża - stwierdził.

