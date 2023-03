Wierny jak wyborca PiS-u. Ponad połowa zwolenników (za nic w świecie!) nie zagłosuje na nikogo innego

Z sondażu CBOS-u opisywanego przez portal Wnp.pl wynika, że 52 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy zapowiada gotowość oddania na nią głosu ze stuprocentową pewnością. Jednocześnie wyborcy niepewni (zakładający co najmniej 50-procentowe prawdopodobieństwo zmiany decyzji) stanowią jedynie 9 proc. elektoratu partii Kaczyńskiego i koalicjantów.

Sondaż CBOS. Wyborcy Zjednoczonej Prawicy najbardziej pewni. Inne partie mogą pomarzyć

W przypadku Koalicji Obywatelskiej 30 proc. wyborców deklaruje, że na pewno poprze KO. 13 proc. to wyborcy, których Koalicja Obywatelska nie może być pewna. Jeśli chodzi o Lewicę, 18 proc. to wyborcy "pewni na 100 procent". Najmniej wierni zwolennicy stanowią 15 proc. elektoratu.

22 proc. zwolenników Konfederacji przekonuje, że nie zagłosuje na nikogo innego. 24 proc. to ci, których Konfederacja może utracić. Polska 2050 ma wśród swoich wyborców 19 proc. "pewniaków" i 29 proc. tych, którzy mogą jeszcze zmienić zdanie.

Gdzie "odpłyną" niepewni wyborcy?

Gdzie chcieliby odpłynąć ci wyborcy Zjednoczonej Prawicy oraz opozycji, którzy nie są 100-procentowo pewni? Najwięcej badanych (13 proc.) wskazało, że rozważyłoby zagłosowanie na Polskę 2050, 9 proc. na Lewicę oraz PSL-Koalicję Polską, a 7 proc. na ugrupowanie Pawła Kukiza. 5 proc. przepłynęłoby do Koalicji Obywatelskiej, 4 proc. do Konfederacji, a do PiS-u - 3 proc.

Sondaż został przeprowadzony w dniach od 6 do 19 lutego 2023 roku na próbie 982 osób metodami CAPI (wywiad bezpośredni z udziałem ankietera), CATI (wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem) i CAWI (samodzielne wypełnienie internetowej ankiety).

Przypomnijmy: Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Sejmu w 2019 r. zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., Lewica - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc.