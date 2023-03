- Program 500 plus miał nas uchronić przed katastrofą demograficzną. Żadnej dzietności jednak nie zwiększył - wydajemy ponad 40 miliardów złotych rocznie na program, który po prostu nie działa - powiedział Sławomir Mentzen w programie "Onet Opinie".

- To jest olbrzymie marnotrawstwo. Nie widzę żadnego powodu, żeby dalej utrzymywać 500 plus. To, że wydajemy na niedziałający program prodemograficzny 40 mld zł, blokuje jakiekolwiek inne wydatki w tym zakresie - stwierdził.

Mentzen: Pobieram 500 plus na moje dzieci, traktuję to jako mały zwrot podatków

Polityk Konfederacji przyznał jednocześnie, że pobiera 500 plus na troje swoich dzieci. Jego zdaniem to "mały zwrot" płaconych przez niego podatków. - Ja płacę tyle podatków, że te 1500 plus to mała kropla w tym, co ja finansuję. Równie dobrze mogłaby mnie pani zapytać, dlaczego chodzę po darmowych chodnikach albo jeżdżę drogami. Tak wygląda ten system - stwierdził Mentzen.

Wyborcy nie wierzą w deklaracje opozycji ws. utrzymaniu świadczeń PiS-u

Dziennikarka Onetu dopytała, czy nie jest to hipokryzja z jego strony. - A czy hipokryzją byłoby pozwanie kogoś do sądu, który uznaje pani za pisowski i zależny od władzy? - zapytał ją Mentzen. - To element naszego systemu finansowego, z którym ja się nie zgadzam, który mi się nie podoba, natomiast jeśli płacę podatki, mam możliwość zwrotu małej części, to jestem tym zainteresowany - dodał.

Co z waloryzacją 500 plus? Rzecznik PiS: Politycy czasem snują marzenia

Rzecznik PiS Rafał Bochenek powiedział niedawno w Polsat News, że nie trwają żadne prace nad podwyższeniem kwoty świadczenia. Dodał, że program jest skuteczny i cieszy się dużym poparciem społecznym. - Politycy czasem snują swoje marzenia, jeżeli chodzi o waloryzację tego programu. Nie ma żadnych prac w tym zakresie obecnie - powiedział. Więcej szczegółów w tym artykule:

