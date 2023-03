Wewnętrzny sondaż: PiS na czele, ale Platforma ma prawie 30 proc.

Zobacz wideo Joanna Mucha: Wyścig na populizmy upasł Konfederację

W obozie PiS zlecane są sondaże na wewnętrzne potrzeby. Sondaż, do którego dotarliśmy, wykonała zaprzyjaźniona ze Zjednoczoną Prawicą pracownia.

Poparcie badano dla każdej z formacji osobno. PiS startujące samodzielnie mogłoby liczyć teraz na 34 proc. poparcia społecznego. Z kolei poparcie dla Solidarnej Polski to 3 proc. Formacje te chcą startować razem. W samym PiS-ie są zwolennicy pozbycia się partii Zbigniewa Ziobry - mówi o tym choćby szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Niemniej prezes Jarosław Kaczyński deklaruje chęć pójścia razem, a i tego chcą ziobryści.

Nowogrodzka ma nadzieję, że z list PiS wystartuje Kukiz'15. Jest to formacja o marginalnym poparciu społecznym, ale centrala PiS ciuła każdy punkt. W sondażu, który opisujemy Kukiz'15, uzyskało 1 proc. W obozie PiS można usłyszeć, że Paweł Kukiz może liczyć na "jedynkę" na liście PiS w Opolu, niedaleko którego mieszka.

Z kolei największa formacja opozycyjna, Koalicja Obywatelska, zanotowała w tym badaniu 29 proc. Druga na opozycji jest Nowa Lewica (złożona z dawnego SLD, Wiosny, Partii Razem, PPS i Unii Pracy) z 10 proc. poparcia.

Polska 2050 Szymona Hołowni uzyskała 9 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe - 5 proc. Konfederacja 7 proc. A nowa formacja powstała z Porozumienia i AgroUnii - 2 proc.

Jak na tle sondaży publikowanych przez media prezentuje się ten zlecony w obozie rządzącym?

Patrząc na sondaże z ostatnich tygodni, to suma poparcia dla formacji opozycyjnych spada. Badania IPSOS, IBRiS, Pollster, Kantar pokazują tendencje: PiS odzyskuje poparcie, opozycja spada, Konfederacja rośnie. A są to badania dla różnych mediów - od "Faktów" TVN (tu np. PiS rośnie o 3,8 pkt proc. do 35,6 proc. poparcia, KO spada o 3,1 pkt proc.) po "Super Express". Nawet "obywatelski sondaż" - wątpliwy, jeśli chodzi o jego metodologię - wykonany na zlecenie Fundacji Forum Długiego Stołu przez Kantar Public na 4 tys. respondentów dają wniosek: PiS jest silne, a opozycja słaba.