Szydło apeluje do władz Gruzji o udzielenie pomocy Saakaszwilemu. "Jeśli przeżyję, to dzięki Polsce"

Micheil Saakaszwili od dwóch lat jest więziony przez gruzińskie władze. Oskarżył rosyjskie służby o próbę dokonania zamachu na jego życie przez otrucie. "Mój stan zdrowia pogarsza się stopniowo, ale regularnie" - napisał były prezydent Gruzji. Wskazał, że chciałby pojechać do Europy, aby "ratować swoje zdrowie", na co nie chcą się zgodzić gruzińskie władze.

"Polska to moja ostatnia nadzieja na pozostanie przy życiu"

Stan zdrowia Saakaszwilego w ostatnim czasie znacznie się pogorszył. Jeden z jego prawników i przyjaciół Giorgi Chaladze mówił kilkanaście dni temu, że były prezydent Gruzji nie otrzymuje środków przeciwbólowych, że traci wagę i jego życiu zagraża niebezpieczeństwo. Pytany o stan zdrowia przez brukselską korespondentkę Polskiego Radia Beatę Płomecką Micheil Saakaszwili potwierdził te informacje. "W tym szpitalu główne decyzje o leczeniu podejmują służby bezpieczeństwa. Usuwają i mianują personel medyczny. Próbują ingerować w historię choroby. Jestem bardzo blisko niewydolności wielonarządowej. Jestem bardzo słaby i cierpię z powodu ogromnego bólu" - odpowiedział.

Dziennikarka pytała o inspirowany przez Warszawę oficjalny protest Unii Europejskiej, przygotowywaną misję polskich lekarzy, którzy mają zbadać jego stan zdrowia i ofertę Polski, by przyjąć go na leczenie. "To jest moja ostatnia nadzieja na pozostanie przy życiu. Polska to najbardziej szlachetny i wiernym ideałom kraj na świecie. Jeśli uda mi się przeżyć, będę za to wdzięczny Polsce. Lech Kaczyński był politykiem, który miał największy wpływ na moje poglądy. Powtarzał mi: 'Różnica między nami, jako członkami Unii a Wami jest taka, że kiedy ja przestanę być prezydentem, będę mógł żyć, Ty możesz zostać zabity'. Niestety zabił go Putin, który teraz zabija mnie" - napisał Micheil Saakaszwili. Dodał, że jest wrogiem numer jeden Władimira Putina. "Byłem nim zanim pojawił się Zełenski. Byłem wrogiem Putina, bo przeprowadziłem udane reformy, pokonałem korupcję i co najważniejsze odważyłem się z nim walczyć" - podkreślił.

Beata Szydło apeluje do władz Gruzji

Na słowa byłej głowy państwa zareagowała Beata Szydło. "Prezydent Micheil Saakaszwili niczym nie zasłużył na los, jaki go spotyka. Naród gruziński jego postawie zawdzięcza ocalenie niepodległości" - napisała eurodeputowana w mediach społecznościowych.

"Apeluję do władz Gruzji o zgodę na natychmiastowe udzielenie prezydentowi Micheilowi Saakaszwilemu pomocy medycznej. Polska jest gotowa jej udzielić" - zapewniła była premierka.

Rząd: Polski zespół jest gotowy, aby pomóc Saakaszwilemu

Przypomnijmy, w połowie marca Piotr Müller przekazał, że polski zespół pomocy humanitarno-medycznej jest gotowy, żeby udać się do Gruzji i zbadać na miejscu byłego prezydenta Micheila Saakaszwilego oraz udzielić mu pomocy.

Rzecznik rządu dodał, że Polska czeka na formalną zgodę od strony gruzińskiej w tym zakresie. - Faktycznie, taka deklaracja z naszej strony i również formalne działania zostały podjęte i oczekujemy na zgodę ze strony gruzińskiej - oświadczył i podkreślił, że opieka medyczna nad byłym prezydentem Gruzji "budzi poważne wątpliwości społeczności międzynarodowej".

- Jesteśmy gotowi, aby te wątpliwości w taki sposób właśnie wyjaśnić, kierując bezpośrednio misję medyczną do Gruzji. Liczymy, że taka zgoda będzie. Jeżeli władze Gruzji nie mają sobie nic do zarzucenia, to nie widzę powodu, żeby w ten sposób postąpić i to nie jest tylko apel Polski, ale też eurodeputowanych z różnych krajów - zaznaczył Piotr Müller.

Kim jest Micheil Saakaszwili?

Micheil Saakaszwili był prezydentem Gruzji w latach 2004-2007 i 2008-2013. Postrzegany był jako polityk prozachodni, dążył do dołączenia Gruzji do NATO. Jego przeciwnicy zarzucali mu wprowadzanie rządów autorytarnych.

Saakaszwili po odejściu z urzędu pełnił funkcje publiczne w Ukrainie. W tym czasie został zaocznie skazany przez gruziński sąd na 6 lat więzienia, m.in. za rzekome nadużycia władzy. On sam twierdzi, że ten wyrok był motywowany politycznie. Polityk został zatrzymany po powrocie z Ukrainy w październiku 2021 roku. W proteście rozpoczął strajk głodowy. Kilka miesięcy później został przewieziony do szpitala.

