Duda i Morawiecki reagują na wpis Kubackiego. "Od lat jest Pan dla Polski. Jesteśmy z Panem!"

"Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze" - napisał w poniedziałek 20 marca Dawid Kubacki. Reprezentant Polski w skokach narciarskich dołączył do wpisu wzruszające zdjęcie żony oraz ich dwóch córek - Zuzanny i Mai.

Żona Dawida Kubackiego trafiła do szpitala. Słowa otuchy napływają z całego świata

Wyrazy wsparcia dla Dawida Kubackiego i jego rodziny napływają z całego świata. Słowa do skoczka skierowali także prezydent Andrzej Duda czy premier Mateusz Morawiecki. "W tym trudnym momencie wszyscy jesteśmy z Dawidem Kubackim i Jego Najbliższymi. Dobrą, życzliwą myślą, wsparciem i modlitwą o zdrowie otaczamy całą Rodzinę. Drogi Panie Dawidzie! Od lat jest Pan dla Polski i dla nas zawsze i niezawodnie. Jesteśmy z Panem!!!" - napisał na Twitterze Andrzej Duda.

"Najwięksi sportowcy są przede wszystkim ludźmi. Dziękuję Dawidowi Kubackiemu za wspaniały sezon i życzę wiele siły podczas walki o zdrowie najbliższych" - dodał natomiast Morawiecki.

Do sytuacji Kubackiego odniosła się także Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardu (FIS). "Dawid, jesteśmy bardzo zasmuceni wiadomością dotyczącą Twojej żony Marty. Wszyscy patrzymy z uwielbieniem na Wasz niesamowity wysiłek i chęć odniesienia sukcesu. Rodzina jest zawsze na pierwszym miejscu. Jako rodzina skoków narciarskich gorąco Was wspieramy i życzymy Marcie wszystkiego najlepszego. Mamy nadzieję, że Twoja prywatność będzie uszanowana i uprzejmie prosimy o to wszystkich fanów. Myślami jesteśmy z Tobą Dawid i Marta. Bądź silny" - czytamy w poście na Twitterze.

"Sport schodzi teraz na drugi plan. Moje myśli i myśli całego zespołu są z Dawidem, jego żoną i całą rodziną. Modlimy się za nich i przesyłamy siłę, jakiej teraz potrzebują, aby wszystko skończyło się dobrze" - przekazał trener polskiej kadry Thomas Thurnbichler, cytowany przez Polski Związek Narciarski.

Marta Kubacka kiedyś marzyła o igrzyskach. "Traktowałam ten sport poważnie"

"Trzymamy się razem pomimo granic, narodowości i pomimo wszystkiego, dlatego teraz jesteśmy z Dawidem"

W komentarzach pod zdjęciem pojawiły się też wpisy innych skoczków. "Wszystkiego dobrego Dawid dla Ciebie i Twojej rodziny. Wierzę, że wszystko się dobrze ułoży" - napisał Niemiec Karl Geiger. "Nasze myśli są z Wami. Trzymajcie się" - przekazał Austriak Stefan Kraft.

"Bądźcie silni. Najlepsze życzenia i trzymam kciuki" - napisał Norweg Halvor Egner Granerud. Później skoczek rozmawiał też z dziennikarzami. - O tym, że Dawid wycofał się dowiedziałem się 15 minut przed kwalifikacjami w niedzielę. Nic nie rozumiałem jednak czułem, że dzieje się coś bardzo poważnego i są wyższe powody, aby opuścić tak szybko Norwegię. Dopiero jego wpis na Instagramie uświadomił mi powagę tej sytuacji. Mogę mieć tylko nadzieję, że wszystko zakończy się dobrze - mówił.

- Z ręką na sercu mogę tylko powiedzieć, że w naszym środowisku wszyscy jesteśmy zjednoczeni i przejęliśmy się tą sytuacją. Trzymamy się razem pomimo granic, narodowości i pomimo wszystkiego, dlatego teraz jesteśmy z Dawidem - powiedział mediom szef norweskich skoków Clas Brede Brathen.

Kulisy dramatu żony Dawida Kubackiego. Ojciec skoczka zabrał głos