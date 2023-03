Eksplozje w mieście Dżankoj na Krymie. Zniszczono rosyjskie pociski manewrujące

Do wybuchu doszło w mieście Dżankoj, gdzie znajduje się lotnisko okupowane przez siły rosyjskie. Ministerstwo obrony Ukrainy na swoim koncie na Telegramie napisało, że doszło do zniszczenia ł rosyjskich pocisków Kalibr, które były transportowane koleją. Jest to typ broni manewrującej przeznaczony do zwalczania celów lądowych i okrętów podwodnych w zależności od rodzaju. Głowica bojowa pocisku zawiera ok. 450 kg materiału wybuchowego.

REKLAMA

Jak donosi Euromaidan Press, w pobliżu miasta odnotowano strzały i kilka eksplozji.

Ihor Ivin, rosyjski szef administracji Dżankoj, powiedział, że miasto miało zostać zaatakowane przez drony. Obrażenia odłamkami zestrzelonego drona miał odnieść 33-letni mężczyzna, który został zabrany do szpitala - podaje Reuters. W mieście zapaliło się kilka budynków i została uszkodzona sieć energetyczna. Ivin nie wspomniał o zniszczeniu żadnych obiektów wojskowych.

Rosyjskie media propagandowe również podają, że system obrony powietrznej należący do Federacji Rosyjskiej rzekomo zestrzelił ukraińskie drony.

Walki trwają

Na Ukrainie toczą się zacięte walki w obwodzie donieckim i ługańskim. Ukraiński Sztab Generalny informuje, że w ciągu minionej doby obrońcy odparli na tym terenie ponad 120 szturmów. Celem Rosjan jest wyjście z granic administracyjnych tych obwodów. Ich natarcia koncentrowały się w okolicy Łymańska, Bachmutu, Awdijiwki, Marinskiego i Szachtaru. Najcięższe walki toczą się wciąż pod Bachmutem, gdzie rosyjska artyleria zbombardowała 12 osiedli.

Sztab podaje, że w przeciągu ostatnich 24 godzin przeciwnik przeprowadził 21 bombardowań lotniczych i 57 ostrzałów z artylerii rakietowej. Użył też rakiet kierowanych, które spadły na Słowiańsk i Kramatorsk niszcząc obiekty infrastruktury cywilnej, 7 wielopiętrowych domów i uszkadzając samochody. Nikt nie zginął.

Na Zaporożu i pod Chersoniem Rosjanie prowadzą walki obronne, bombardując osiedla. Wczoraj ostrzeliwali 41 miejscowości.

Zobacz wideo Co dalej z Naddniestrzem?

Ukraińskie lotnictwo zbombardowało 12 zgrupowań rosyjskich żołnierzy i sprzętu, a artyleria zniszczyła 3 rejony koncentracji wojsk nieprzyjaciela.