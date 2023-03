Nieoficjalnie: Kaczyński nie jest w stanie prowadzić kampanii. "Jest obolały i osłabiony"

Lider Platformy Donald Tusk wyruszył w trasę po Polsce, podczas spotkań z wyborcami otwarcie oskarża PiS o odpowiedzialność za śmierć Mikołaja Filiksa, syna posłanki PO Magdaleny Filiks.

Przypomnijmy, że 3 marca b.r. Magdalena Filiks, posłanka PO, przekazała informację o śmierci jej syna, Mikołaja. Sprawą śmierci Mikołaja zajęła się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Chodzi o czyn z art. 151 k.k. czyli "doprowadzenie do samobójstwa", a konkretnie o powiązanie śmierci chłopca z publikacją "Radia Szczecin" dotyczącej pedofili w szeregach PO. Autor artykułu, redaktor naczelny stacji Tomasz Duklanowski, zawarł w nim informację, która miała pozwolić na wysnucie wniosku, kogo skrzywdził sprawca.

Tusk zyskuje, a Kaczyński "obolały i osłabiony"

"Tusk przypisuje władzy odpowiedzialność za to, że Mikołaj popełnił samobójstwo. Powtarza także, że ma dla liderów PiS i Solidarnej Polski program 'Cela Plus'. To pokazuje, że stawką wyborów przestała być gra o władzę - to gra o wszystko (...) dziś naprawdę pała żądzą zemsty - sprawa śmierci Mikołaja Filiksa jest najnowszą kartą w długim rachunku rozliczeń, gdzie poczesne miejsce zajmują także działania obozu władzy wobec rodziny Tuska" - uważają publicyści Onetu Andrzej Stankiewicz i Dominika Długosz.

"Politycy PiS czują, że objazd Tuska pomaga Platformie. Dlatego tygodniami czekali z niecierpliwością, aż wykuruje się Jarosław Kaczyński i wróci do spotkań w powiatach. Jednak prezes po operacji nogi wciąż niedomaga. Jest obolały i osłabiony" - stwierdzają.

Jak pisał niedawno dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek, ze zdrowiem prezesa jest lepiej, ale wciąż nie na tyle, by mógł osobiście ruszyć w trasę. Najwcześniej zorganizuje spotkania w terminie poświątecznym.

"Awaryjni politycy" PiS ruszyli w Polskę. Ze zdrowotnej słabości Kaczyńskiego korzysta Ziobro

Publicyści portalu zauważają ponadto, że w związku ze złym stanem zdrowia Kaczyńskiego w trybie awaryjnym w teren ruszyli politycy PiS, w tym premier Mateusz Morawiecki. "Ale, umówmy się, widać, że to nie jest to - przekazują.

W kampanii swoją rolę miała odegrać Beata Szydło. Jak pisał Gądek, dostała nawet ofertę od prezesa PiS, by być szefową aktualnej kampanii. Nie zgodziła się, bo trudno jej tworzyć kampanię, której twarzą byłby - co naturalne, bo jest premierem - Mateusz Morawiecki, jej największy rywal w PiS. Z informacji Gądka wynika jednak, że była premier będzie jednak jedną z twarzy rozpoczynającej się kampanii.

Po operacji z Kaczyńskim nie jest za dobrze. A w PiS "rozpierd..."

Dziennikarze Onetu zaznaczają natomiast, że ze zdrowotnej słabości Kaczyńskiego korzysta Ziobro. Ostatnio zaatakował premiera za wysokie ceny energii, umieszczając go w jednym szeregu z Tuskiem, lewicą, Niemcami i Unią Europejską, które chcą wydrenować kieszenie Polaków. W ich ocenie inflacja, w tym wysokie ceny energii, to najważniejsze kwestie, które angażują emocje wyborców, a Ziobro wie, że Morawieckiemu trudno będzie doprowadzić do obniżek.

W ten weekend politycy PiS doprowadzają spotkania, które dotyczą spraw związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i energetyką. W niedzielę wicepremier Jacek Sasin będzie w Wysokiem Mazowieckiem, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w Kozienicach (woj. mazowieckie), europosłanka Anna Zalewska w Namysłowie (woj. opolskie), europoseł Ryszard Czarnecki w Rzeszowie (woj. podkarpackie), a wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk w Kielcach (woj. świętokrzyskie).