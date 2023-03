Niemal dwa lata temu Donald Tusk wrócił do krajowej polityki i zaczął przygotowywać grunt pod jesiennie wybory parlamentarne w 2023 roku. Były premier spełniał się politycznie poza Polską w strukturach Unii Europejskiej przez siedem lat.

To jednak niejedyny szef rządu, który może jesienią wrócić do polskiej polityki. Po trzech latach w Parlamencie Europejskim premierka polski w latach 2015-2017 Beata Szydło ma planować wystartować w wyborach do Sejmu.

Beata Szydło chce wrócić do krajowej polityki i nie jest jedyna

O tym, że Beata Szydło ma planować start w wyborach do Sejmu, nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Roch Kowalski. Oprócz niej o mandat w Sejmie mieliby powalczyć również Joachim Brudziński oraz Elżbieta Rafalska wraz z innymi sojusznikami byłej premierki. W PiS są nazywani złośliwie "gangiem tapirów" - informuje rozgłośnia.

Według informacji RMF FM europosłowie nawet w nieoficjalnych rozmowach unikają ostatecznych deklaracji. Wszyscy jednak jednym głosem przyznają, że ostateczna decyzja należy do partii i tam, gdzie ich "Nowogrodzka pośle, tam się będzie walczyć".

Beatę Szydło o powrót do polskiej polityki spytała dziennikarka i.pl, Lidia Lemaniak w wywiadzie z 18 marca 2023 roku.

W tej chwili pracuję w Parlamencie Europejskimi i na tym się koncentruję, tak samo jak wszyscy moi koledzy i koleżanki, którzy są europosłami. Niemniej jednak wspieramy i będziemy nadal wspierać kampanię wyborczą PiS

- odpowiedziała była premiera.

Szydło chce zostać prezydentką Polski? "Polityk planuje, Pan Bóg się śmieje"

Beata Szydło bierze udział w kampanii PiS

Mimo udzielania wymijających odpowiedzi i deklaracji byłej premierki, że koncentruje się europarlamencie, to pojawiła się 10 marca na Nowogrodzkiej, gdy PiS zapowiadał objazd po Polsce. Prawo i Sprawiedliwość pokazało wówczas nowy spot, w którym wystąpili Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak. Była premierka ruszyła już w Polskę i prowadzi spotkania z wyborcami.

PiS chce powtórki z historii. Nawet hasło jest takie samo

Trudno się spodziewać w takim wypadku, że Szydło nie znajdzie się na listach wyborczych PiS. Te pojawią się za 2-3 miesiące. Póki co jednak oficjalnego potwierdzenia nie mamy. Wiadomo jedynie, że w Warszawie wystartują liderzy PO oraz PiS, czyli Donald Tusk i Jarosław Kaczyński.