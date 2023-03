Na początku 2021 roku członek PiS Krzysztof Szczerski został szefem Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Według Tygodnika "Do Rzeczy" miał to być pierwszy krok do utworzenia struktury, która umożliwi Andrzejowi Dudzie uzyskanie międzynarodowego stanowiska, po zakończeniu swojej kolejnej kadencji - przekazuje "Gazeta Wyborcza". W czerwcu tego samego roku Szczerski został stałym przedstawicielem RP przy ONZ w Nowym Jorku. Czy dzięki temu prezydent może liczyć na międzynarodowe stanowisko?



Po zakończeniu kadencji prezydent Andrzej Duda może ubiegać się o międzynarodowe stanowisko

Według informacji "Gazety Wyborczej", Duda nie może liczyć na wyższe stanowisko ze względu na terminarze kadencji oraz wielu chętnych. Jednak według nieoficjalnych informacji, ambicje prezydenta dotyczą przede wszystkim ONZ. Według Onetu może to być właśnie ta organizacja, ponieważ funkcja w NATO jest o wiele trudniejsza do zrealizowania.

Odpowiednie stanowisko ma dla niego, według "GW", znaleźć Szczerski. Status tzw. wysłannika specjalnego, który odpowiada za konfliktowe regiony świata, ma być jednym z celów prezydenta. Administracja Dudy musi jednak wziąć pod uwagę to, że Rosja nie poprze polskiego kandydata do funkcji w ONZ. Musi zatem celować w funkcje, które nie są uzależnione od Moskwy. Istotna jest również polityka wobec Chin - obecnie jest ona neutralna. Pamiętajmy, że Chiny są członkiem Rady Bezpieczeństwa i ich głos może zniweczyć plany polskiego prezydenta.

Jeden z rozmówców "GW" zdradził, że dla polskiego przywódcy duże znaczenie ma także dobra współpraca z Amerykanami. - Decyzja o jego ewentualnej funkcji w ONZ będzie podejmowana już za czasów kolejnej administracji USA. Niemniej polityka Dudy i jego relacje z Ameryką oraz silna pozycja Szczerskiego dają mu mocne podstawy do niezbędnego poparcia USA w 2025 roku, kiedy zakończy kadencję - cytuje rozmówcę "GW".



Andrzej Duda dążył do poprawy relacji z Unią Europejską

W lutym 2022 roku Andrzej Duda złożył swój projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zlikwidowano wtedy Izbę Dyscyplinarną SN, co miało odblokować środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy. Wcześniej Duda wziął też udział w spotkaniu z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Próbował również wpłynąć na porozumienie PiS z Unią Europejską. Działania Andrzeja Dudy okazały się jednak nieskuteczne, ponieważ pieniądze z Unii nadal były zablokowane.

Mimo to Pałac Prezydencki zaprezentował się jako otwarty na dialog z partnerami z Zachodu, przy czym najważniejsza była relacja ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent stał się wówczas partnerem do rozmów z amerykańską dyplomacją. Duda zawetował również ustawę "lex TVN", co miało poprawić jego relację z administracją Bidena.



Decydujące będzie także zakończenie prezydentury. Andrzejowi Dudzie stawiano bowiem zarzuty dotyczące łamania konstytucji, a także podpisywanie ustaw podważających praworządność. To może utrudnić mu walkę o stanowiska międzynarodowe.

