Skazała aktywistkę, teraz dostała awans. Ziobro komentuje decyzję. "To nie była nagroda"

Zbigniew Ziobro oświadczył 16 marca, że decyzja Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca delegacji sędzi Agnieszki Brygidyr-Dorosz została przekazana przed wygłoszeniem wyroku w sprawie aktywistki Justyny Wydrzyńskiej z Aborcyjnego Dream Teamu. Tym samym odparł zarzuty, jakoby awans sędzi miał być nagrodą za skazanie aktywistki.



Prokurator generalny Zbigniew Ziobro skomentował awans sędzi Agnieszki Brygidyr-Dorosz

- Państwo z Platformy (Obywatelskiej - red.) twierdzą, że w wyniku wyroku, jaki został wydany, Ministerstwo Sprawiedliwości czy minister sprawiedliwości podjął decyzję o awansie tej pani sędzi - powiedział minister sprawiedliwości, cytowany przez TVN24. Zwrócił również uwagę, że decyzję w sprawie delegacji sędzi podjęła wiceminister Katarzyna Frydrych.

Prokurator generalny powołał się również na treść maila, który ma być dowodem na to, że decyzja zapadła przed wygłoszeniem wyroku. "Decyzja o delegowaniu pani sędzi Brygidyr-Dorosz do Sądu Apelacyjnego w Warszawie została podjęta przez Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Katarzynę Frydrych. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie otrzymał informację o podjętej decyzji w dniu 14 marca 2023 r. o godzinie 10:56 (załączony mail). Wynika z tego, że decyzja o delegowaniu pani sędzi Agnieszki Brygidyr-Dorosz do Sądu Apelacyjnego w Warszawie została podjęta, jak również doręczona, przed wydaniem wyroku w sprawie pani Justyny Wydrzyńskiej" - podało Ministerstwo Sprawiedliwości.

- Ta decyzja zapadła tak naprawdę kilka dni wcześniej, ponieważ decyzja o delegacji sędziego do sądu apelacyjnego jest poprzedzona analizą obciążenia danego sądu i sędziów w danym sądzie - i w sądzie, z którego się deleguje, i w sądzie, do którego się deleguje - mówił Zbigniew Ziobro. - W wyniku takiej analizy wiceminister nadzorujący sprawy sądownictwa otrzymuje dane od dyrektora departamentu i w oparciu o nie dopiero podejmuje decyzję. Taka decyzja zapadła i wtedy pani minister zadekretowała decyzję pozytywną i poleciła przygotować projekt decyzji. Było to więc kilka dni przed tą rozprawą - dodał polityk.

- Decyzja została zakomunikowana prezesowi Sądu Apelacyjnego i prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie na kilka godzin, zanim zapadło rozstrzygnięcie w sprawie. Wyklucza to więc scenariusz, który zarzuca opozycja, że była to jakakolwiek nagroda. Nie, nie była to nagroda, tylko był to wynik wniosku, który był procedowany w Ministerstwie Sprawiedliwości od pewnego czasu - podsumował Ziobro.

Skazała aborcyjną aktywistkę i tego samego dnia awansowała

Aktywistka Justyna Wydrzyńska została skazana za pomoc w aborcji

14 marca sędzia Agnieszka Brygidyr-Dorosz z Sądu Okręgowego Warszawa-Praga wydała wyrok skazujący wobec aktywistki Aborcyjnego Dream Teamu Justyny Wydrzyńskiej. Kobieta została skazana na osiem miesięcy ograniczenia wolności, czyli wykonanie nieodpłatnej pracy przez 30 godzin miesięcznie za pomoc w przerwaniu ciąży. 15 marca podczas procesu tzw. króla dopalaczy Jana S., podczas której sędzia orzeka, poinformowała, że otrzymała delegację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

