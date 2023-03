Duda: Cztery myśliwce MiG-29 w najbliższych dniach trafią na Ukrainę. Kolejne w przygotowaniu

Andrzej Duda powiedział dziennikarzom po spotkaniu z prezydentem Czech, iż decyzja zapadła najpierw na poziomie najwyższych władz państwowych, a następnie rząd podjął w tej kwestii specjalną uchwałę. Stało się tak, ponieważ myśliwce MiG-29 są cały czas samolotami czynnymi w obronie powietrznej Polski. Prezydent poinformował, że mamy ich jeszcze kilkanaście - zostały one przejęte na początku lat 90. od NRD.

Andrzej Duda przypomniał, że ich miejsce zajmą samoloty z Korei Południowej - FA50, których pierwsze egzemplarze pojawią się w Polsce już w tym roku, a następnie - myśliwce F-35 zamówione w Stanach Zjednoczonych.

O tym, że Polacy zamierzają przekazać Ukraińcom myśliwce, jako pierwszy poinformował prezydent Andrzej Duda, w ubiegłą środę w wywiadzie dla CNN. - Tą pozostałą część MiGów-29, które mamy w Polsce i które służą teraz w naszych siłach powietrznych, jesteśmy gotowi dostarczyć. Jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć - powiedział Duda na antenie amerykańskiej stacji.

Podczas wtorkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że przekazanie myśliwców MiG-29 Ukrainie może nastąpić w ciągu najbliższych czterech-sześciu tygodni.

Koreańskie myśliwce trafią do polskiej armii

Polska kupi od Korei Południowej 48 myśliwców FA-50, z czego pierwszych 12 egzemplarzy ma zostać dostarczonych do naszych lotników w połowie roku. Samoloty będą skonfigurowane zgodnie z wymaganiami polskich Sił Powietrznych i wyposażone w natowski system identyfikacji swój-obcy.

- Stare samoloty zostaną zastąpione nowoczesnymi samolotami FA-50 - to będzie skok generacyjny. FA-50 są z tej samej generacji co F-16, to będzie znaczące wzmocnienie polskich Sił Powietrznych - mówił szef MON.

- To niezwykle ważny moment w ostatnich dziejach Polskich Sił Zbrojnych. Ten dzień wyznacza początek końca obecności sowieckich samolotów myśliwskich w naszej armii - mówił prezydent w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. - Będziemy mieli w dyspozycji polskich sił powietrznych pełną specjalizację myśliwską umożliwiającą wykonywanie różnego rodzaju zadań i misji. Zakładamy, że na najbliższe dziesięciolecia nie jest to koniec zakupów - dodawał.